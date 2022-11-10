治療骨鬆最怕任意停藥 前功盡棄再陷骨折危機

（圖：健康醫療網提供）

骨質疏鬆症已被視為慢性病，須長期不間斷治療，才能持續降低骨折風險；1名75歲老婦人因腰痛急診就醫，除發現脊椎壓迫性骨折，也因空洞化確診為嚴重骨鬆 ，醫生使用骨水泥治療外，也囑咐要定期回診控制骨鬆，老婦人三年來從不間斷用藥，最近不小心發生摔倒，檢查確認沒有新骨折，讓家人安心許多。

及早治療有助降低骨折威脅

臺北榮總骨科部脊椎外科主治醫師姚又誠表示，骨鬆在初期比較沒有病痛，讓人較難察覺，病患經常在發生骨折後，或身體有異常疼痛，就醫才發現骨質已大量流失，不過在許多單位與人士努力下，不斷提醒骨鬆的隱憂與危害，門診已有愈來愈多高風險族群主動就醫檢查，讓骨質及早受到保護。

姚又誠提醒，骨鬆高風險族群一定要定期檢查，確認骨質狀況，首先是停經後女性，骨頭因缺乏女性荷爾蒙保護，加快骨質流失速度，根據中華民國骨質疏鬆症學會調查，台灣約30%停經後女性罹患骨鬆，其次是長期使用類固醇藥物病人，以及肌少症患者，分別因藥物作用與肌肉喪失，讓骨質快速減少。

治療骨鬆兩大方式

姚又誠說明，治療骨質疏鬆目前有兩種方式，分別為抑制骨質流失與促進骨質生成，根據健保給付規定，病人確診骨鬆後，第一線先給付抑制骨質流失藥物，治療一年以後，病患仍然發生骨折，才會給付第二線促進骨質生成藥物。

姚又誠補充，目前國際對骨鬆用藥趨勢，已經有不同想法，認為骨質疏鬆嚴重病患，建議第一線就使用促進骨質生成藥物，根據2020年美國臨床內分泌學會指引，針對骨質密度小於-3、曾接受骨鬆藥物仍發生骨折、多處骨折、12個月內發生骨鬆性骨折，這些具極高骨鬆性骨折風險的病患，建議優先接受促進骨質生成藥物治療，以提升骨密度，降低骨折風險。

治療骨鬆切勿擅自停藥

姚又誠指出，骨鬆很容易引起骨折，病人可能因咳嗽與打噴嚏比較用力，或彎腰與搬重物等簡單動作，就導致骨折，更不用說跌倒或撞擊，骨折傷害勢必更加嚴重，因此治療骨鬆必須像高血壓與糖尿病等慢性病，長期接受藥物治療穩定骨密度，一旦擅自停止用藥，骨頭將再陷入骨折危機。

姚又誠提到，穩定保護好骨質，即便發生骨折，骨頭傷害也會比較小，有助手術 修復外，病患痊癒也會比較快；反觀骨鬆病患，手術時如果需要用到骨釘或骨板等醫材，就像蓋房子把鋼樑基柱打在沙灘上，很難牢牢固定在骨頭上，手術成效經常打折扣，等待骨頭癒合期間，也有發生骨釘或骨板鬆脫風險。

身高矮3公分或嚴重駝背 快檢查骨密

姚又誠強調，保護骨質一定要趁早，發現身高矮以往達3公分，或背部貼著牆壁站立，後腦杓因駝背沒有辦法碰到牆，就要趕快到醫院檢查，如果檢測骨密度（T-Score）在-1至-2.5之間，已是骨質缺少，生活上要維持足夠鈣質與維生素D攝取，增加日照時間與運動習慣，一旦骨密度小於-2.5，需要骨鬆治療。

隨著新冠管制措施鬆綁，有許多人已出國享受假期，長輩們也希望能探訪國外風貌，但愉快旅行必須有好的活動力，在外長時間走動，良好骨質與肌力都非常重要，即便意外摔倒，骨折風險也會大幅降低；姚又誠呼籲，骨鬆高風險族群一定要早期且規律檢查，一旦確診不要隨意停藥，才能維持良好骨質狀態。

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資料來源：健康醫療網

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