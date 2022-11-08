35歲女憂影響工作拒洗腎 醫建議可提疑慮多溝通

衛福部台北醫院腎臟科醫師蔡宜潔介紹腹膜透析治療，圖為情境照，非病人本人。（圖／部北提供）

35歲的梁小姐流鼻血超過半小時無法止血，到衛生福利部台北醫院急診就醫，檢查發現為糖尿病 併慢性腎臟病，且已惡化為尿毒症，卻因擔心影響工作與家庭，遲遲不願接受洗腎，醫護團隊憂心忡忡，擔心加劇腎功能惡化的速度，積極多次溝通，讓梁小姐積極順利配合洗腎找回健康，也破除了對洗腎的錯誤印象。

梁小姐有10年以上的糖尿病史，且長期未規律服藥控制血糖 ，近期照護生病的長輩又忙碌工作，蠟燭兩頭燒影響生活、飲食與身體，出現莫明出血、血壓過高、水腫情形。

腎臟科醫師蔡宜潔表示，血糖控制不良，是破壞腎臟導致腎功能障礙的原因之一，末期腎臟病俗稱尿毒症，是不可逆的腎功能受損，常見引發原因如糖尿病血糖控制不佳、高血壓 未治療、反覆細菌感染與慢性發炎造成。初期的尿毒症，可透過控制血壓、飲食等方式改善改善。

蔡宜潔表示，通常透過適當治療後，仍需注意生活作息與飲食習慣，例如維持規律作息、早睡早起、適量運動、均衡的低蛋白飲食，並攝取足夠的熱量。若是尿毒症晚期，需透過血液透析、腹膜透析、腎臟移植才能減輕症狀。

常有病人猶豫擔憂或不知道該如何選擇治療方式，洗腎中心護理長莊明月指出，梁小姐剛得知需要洗腎時也非常擔憂與抗拒，後來經過腎臟病醫病共享決策的討論，提出最在意如何兼顧工作與家庭、減少來院次數、能出門旅遊不受限洗腎時間，再結合醫師提供的充分醫療資訊後，了解腹膜透析治療可大幅降低進出醫院的頻率，治療時也能自由活動。

莊明月指出，腹膜透析液可事先送到親友家或飯店，無論是透析時間或地點的選擇都彈性且方便，能安排回南部過節出遊與兼顧工作及家庭，才選定「腹膜透析治療」，因為時間可以彈性運用，梁小姐的心情也從憂慮恐懼轉變為主動接受治療的開朗。