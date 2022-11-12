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取代傳統全切術 乳癌手術中放療復元迅速

記者王淑君
江小姐（左）去年8月診斷罹患乳癌第1期，因早期發現腫瘤尚小，聽取醫師建議採「乳癌手術中放射治療」，目前已康復恢復正常生活。(圖：中醫大新竹附醫提供)
江小姐（左）去年8月診斷罹患乳癌第1期，因早期發現腫瘤尚小，聽取醫師建議採「乳癌手術中放射治療」，目前已康復恢復正常生活。(圖：中醫大新竹附醫提供)

許多人對罹患乳癌有刻板印象，誤以為得全乳切除治療；中國醫藥大學新竹附設醫院表示，目前醫術可改以「乳癌手術中放射治療」取代傳統乳房全切除手術，只要是早期乳癌患者、腫瘤小於三公分且無淋巴轉移以及癌細胞切除乾淨的患者，就適合接受此項療法，迄今已經有19位病患順利完成手術中放射治療，且追蹤一年無復發及顯著副作用。

45歲的江姓病患，去年8月被診斷罹患乳癌第一期，經中醫大新竹附醫乳房外科主任劉良智診斷後，確認江女惡性腫瘤約1.5公分，無淋巴轉移現象，因此建議採取乳癌乳房保留手術搭配手術中放射治療，術後一年定期追蹤無復發與轉移，目前已恢復正常生活。

劉良智說，醫院乳癌手術中放射治療，第一步由醫師切除肉眼可見的乳房病灶，並送病理科檢驗，確認手術切除乾淨且無淋巴結轉移，接著由放射腫瘤科醫師將術中放射治療設備置於腫瘤切除的空腔，並給予局部高劑量8至15分鐘放射治療，清除肉眼看不見的殘留癌細胞，以降低局部復發率；最後再由外科醫生縫合傷口，完成手術。

一般外科古君平醫師說，與過去標準的乳房全切除手術相比較，「乳癌乳房保留手術」指的是手術只切除乳房腫瘤與部分淋巴結再搭配術後20至35次體外放射治療，以維持療效與生活品質。

然而，傳統的體外放射治療除了必須天天舟車勞頓來醫院治療、患者也經常出現皮膚或心肺的局部傷害；乳癌術中放射治療則是在傷口尚未縫合前即進行局部照射，患者除了可以最大程度地保留較美觀的乳房外，術後也不須天天治療。

此外，輻射照射範圍只針對腫瘤切除的空腔周圍，且術中還有鉛板保護心肺等器官，對皮膚和正常組織的傷害也大幅減少，讓患者及早恢復生活品質。

放射腫瘤科主任郭于誠表示，該院去年9月迄今已經有19位乳癌患者順利完成手術中放射治療，經過約一年的追蹤都沒有復發，也沒有顯著副作用，皆恢復正常生活。

郭于誠提醒，並非所有患者都適合接受手術中放射治療，依據該院治療指引，必須符合早期乳癌患者、腫瘤小於三公分，無淋巴轉移以及癌細胞切除乾淨的患者等條件，才適合接受這樣的治療方式。

中國醫藥大學新竹附設醫院去年開始以「乳癌手術中放射治療」取代傳統乳房全切除手術。...
中國醫藥大學新竹附設醫院去年開始以「乳癌手術中放射治療」取代傳統乳房全切除手術。(圖：中醫大新竹附醫提供)

手術 腫瘤 癌細胞

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