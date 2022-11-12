達文西手術 精準阻斷大腸癌擴散

嘉義長庚2018年4月設置第四代達文西機械手臂至今，應用在泌尿外科、耳鼻喉科、大腸直腸外科、一般外科、婦產科、心臟胸腔外科，累積超過800例手術經驗。(記者魯永明／翻攝)

40歲林姓女子連續兩到三個月有血便，體重莫名減輕，到台灣嘉義長庚副院長、直腸肛門外科黃文詩醫師門診就醫，檢查診斷直腸癌，發現肝臟轉移擴散，陷入愁雲慘霧，與醫師溝通討論後，先安排化療，醫療團隊再以最新第四代達文西機械手臂手術 ，切除癌細胞 與移轉腫瘤，恢復健康。

林女說，手術後復元很快，生活工作正常，手術前醫療團隊細心說明溝通，讓她很安心。院長楊仁宗形容，醫療科技進步，達文西手術有如快捷安全交通工具高鐵。

黃文詩說，大腸直腸癌發生原因與飲食、生活習慣有很大關係，飲食攝取過多紅肉，缺乏運動，是大腸癌發生主因。

嘉義長庚2018年4月設置第四代達文西機械手臂至今，應用在泌尿外科、耳鼻喉科、大腸直腸外科、一般外科、婦產科、心臟胸腔外科，累積超過800例手術經驗，具豐富經驗達文西手術團隊，搭配新穎達文西機械手術設備，相較傳統開腹及內視鏡手術，達到更精準手術施作，縮短術後恢復時間。