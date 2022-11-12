達文西手術 精準阻斷大腸癌擴散
40歲林姓女子連續兩到三個月有血便，體重莫名減輕，到台灣嘉義長庚副院長、直腸肛門外科黃文詩醫師門診就醫，檢查診斷直腸癌，發現肝臟轉移擴散，陷入愁雲慘霧，與醫師溝通討論後，先安排化療，醫療團隊再以最新第四代達文西機械手臂手術，切除癌細胞與移轉腫瘤，恢復健康。
林女說，手術後復元很快，生活工作正常，手術前醫療團隊細心說明溝通，讓她很安心。院長楊仁宗形容，醫療科技進步，達文西手術有如快捷安全交通工具高鐵。
黃文詩說，大腸直腸癌發生原因與飲食、生活習慣有很大關係，飲食攝取過多紅肉，缺乏運動，是大腸癌發生主因。
嘉義長庚2018年4月設置第四代達文西機械手臂至今，應用在泌尿外科、耳鼻喉科、大腸直腸外科、一般外科、婦產科、心臟胸腔外科，累積超過800例手術經驗，具豐富經驗達文西手術團隊，搭配新穎達文西機械手術設備，相較傳統開腹及內視鏡手術，達到更精準手術施作，縮短術後恢復時間。
黃文詩說，如果能夠及早發現治療，切除腺瘤瘜肉癌化部分，早期大腸癌存活率相當高，呼籲民眾透過多運動、多蔬果、少紅肉，每兩年一次定量免疫法糞便潛血檢查，除可預防大腸癌，並可即時治療，阻斷癌症發生與進展。如果發現有大便出血、大便為黑、經常性腹瀉或便秘、體重突然減輕等狀況，應盡速到醫療機構就醫，由專科醫師安排檢查，確保身體健康。
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