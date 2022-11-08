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流感高燒、嘔吐、呼吸困難 小心是肺炎腦炎前兆快就醫

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

秋冬早晚偏涼，近幾周類流感門急診總就診人次持續增加。國泰綜合醫院小兒科主治醫師胡雅莉表示，流感若高燒超過39度且持續嘔吐、呼吸困難，可能是重症前兆，須及早就醫回診，避免引起肺炎、腦炎、心肌等嚴重併發症

每年12月至隔年1、2月為流感高峰期，容易藉由咳嗽及打噴嚏傳染，且流感病毒容易發生抗原變異，因此民眾即使感染過仍無法免疫。

高危險族群 小心重症前兆

流感症狀包括發高燒、頭痛、倦怠、全身肌肉痠痛、喉嚨痛、上呼吸道症狀、腹瀉與嘔吐等。多數患者會自行痊癒，少數患者可能出現嚴重併發症，例如：肺炎、腦炎、心肌或心包膜炎及繼發性細菌感染。

胡雅莉表示，流感可能會高燒超過39度、持續2至3天，若患者退燒後活力回復正常，可規則給予退燒藥改善身體不適；若退燒後仍嗜睡、意識改變、持續性嘔吐、呼吸困難或發紺，可就能是重症前兆，須及早就醫回診。高危險族群如嬰幼兒、罹患氣喘或腦性麻痺兒童、孕婦、老年人、肥胖者、免疫功能不全者或慢性疾病患者須特別注意。

胡雅莉提醒，流感具有高度傳染力，在秋冬應盡量避免出入人潮擁擠或空氣不流通的公共場所，並注意個人衛生防護，有助於減少感染的風險。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55669

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https://www.healthnews.com.tw

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