睡一半痛醒 當心「心血管痙攣」嚴重恐猝死

（圖：健康醫療網提供）

近日天氣轉涼，進入心血管疾病好發期，一位27歲患有甲狀腺亢進的游小姐，常在睡覺時感覺胸悶、心悸、甚至被痛醒，導致夜不成眠，經核子醫學 掃瞄發現有心肌缺氧狀況後，以「心導管心血管痙攣誘發檢查」診斷出是心血管痙攣，服藥後夜間不適的症狀才終於緩解。

血管痙攣與心肌缺氧相關 嚴重恐猝死

台北醫學大學教授暨雙和醫院心臟內科醫師洪明佑表示，心肌缺氧常見的機轉有兩種，一種是運動時因血液供給不及造成的供給缺氧，另一種則是非運動時由心血管痙攣等原因引起的需求缺氧。據國際醫療科學期刊（IJMS）研究顯示，台灣急性冠心症患者中，就有高達57%的患者患有心血管痙攣，顯示心血管痙攣與心肌缺氧具高度相關性。

心血管痙攣（俗稱心血管抽筋），是指心血管平滑肌不正常收縮，使血管的全部或部分狹窄，導致患者突發性心肌缺氧，若不事前預防或及時投藥，更將引發心絞痛（INOCA）或心肌梗塞（MINOCA），嚴重者甚至會導致昏厥、心衰竭及猝死，不可不慎。

應避免吸菸、喝酒與熬夜

心血管痙攣好發族群介於40至70歲、年齡層偏低，其中吸菸、喝酒、服用興奮劑藥物或甲狀腺亢進等都會增加心血管痙攣風險。研究更顯示，吸菸、年紀和C型反應蛋白是重要的危險因子。目前證據顯示心血管痙攣是心血管阻塞和糖尿病的前兆，早期發現可避免心血管阻塞。

臨床治療上，常以口服鈣離子拮抗劑或口含硝化甘油做及時治療，透過抑制心血管平滑肌的收縮，達到緩解心血管痙攣的作用。

胸悶痛或心悸應立即就醫

洪明佑表示，欲辨別心血管痙攣可以從兩個方向著手，首先是時間點，心血管痙攣好發時間點為休息及夜間睡眠時，這是與其他心血管疾病最明顯的差異之一；再者血壓 與心跳也是重要關鍵，不同於心血管阻塞造成的血壓升高與心跳加快，心血管痙攣發作時，患者的血壓通常偏低且心跳偏慢，因此民眾如有在休息或睡眠時，感到胸悶、胸痛或心悸或以上症狀，都應盡速就醫檢查。

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資料來源：健康醫療網

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