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林志穎車禍嚴重自撞「這後遺症」駕駛人要觀察注意

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

48歲男星林志穎發生嚴重車禍，導致肩膀肱骨粉碎性骨折、顱內出血、輕微腦震盪、氣血胸等。對於駕駛人常見的後遺症，嘉義長庚紀念醫院復健部主任醫師許宏志提醒要注意「頸椎揮鞭症」，除了進行急性傷害照護原則、搭配護具與輔具、積極復健、同時避免攝取刺激性食物，才能及早康復。

林志穎7月自駕特斯拉發生嚴重車禍，車體當場起火燃燒。主治醫師、林口長庚醫院院長陳建宗率領團隊為他進行臉部重建手術，包括採用隱藏傷口的內視鏡微創手術，搭配術中導航、3DX光等影像技術。

對於駕車常見的後遺症，許宏志強調最常被忽略的就是「頸椎揮鞭症」，也就是開車時發生擦撞，從高速突然減速的力道，會讓整個人的脖子往前彎、再往後伸展，有如鞭子揮出去再甩回來的幅度，故稱其名。

為何揮鞭症會造成人體不適？許宏志說明，在車禍發生當下，頸椎中間韌帶拉扯時可能不會腫，但是拉扯後，組織液與血液會逐漸從受傷組織滲出，一星期後就會造成患部異常疼痛。

不僅如此，由於駕駛人繫上安全帶，除了頸椎揮鞭症，還會因急減速時，右半邊身體衝出去、左半邊卻被安全帶固定住，這種力量容易導致左邊鎖骨骨折，或是左邊的胸骨、韌帶、肩關節受傷，以及右邊肋骨挫傷。

對此，許宏志建議按照「POLICE」急性傷害照護原則，也就是Protect保護、Optimal Loading適當負荷、Ice冰敷、Compression加壓、Elevation抬高來處理，並且避免攝取辣、醃漬類等刺激性食物。

有腦震盪務必要戒菸

車禍或運動傷害造成的腦震盪，一開始會有意識喪失現象，後續還有頭痛、頭暈、噁心、注意力減損、視力模糊、耳鳴、複視、容易焦躁、平衡變差、睡眠時對光線敏感等症狀。

許宏志強調，對於顱出血、腦震盪，要注意的第一個是血壓、意識、眩暈、耳鳴的狀況，萬一再出血或再受傷，會造成血壓逐漸升高。

第二個重點是病人一定要戒菸和避開二手菸，由於菸中的尼古丁會讓小血管收縮，以至於曾有病人車禍後腦震盪，只要聞到旁人抽菸馬上就會頭痛。

至於氣血胸，許宏志提醒，急性期的時候，血胸或氣胸會插胸管引流，再來要注意肋骨骨折恢復的狀況，感冒或咳痰的時候都要控制，避免力道太大再次拉傷氣胸血胸患部。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55600

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