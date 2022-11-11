我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國縮短入境隔離兩天 由「7+3」改「5+3」

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

背長8公分脂肪瘤 微創助躺平好眠

黃寅
亞洲大學附屬醫院整形外科醫師鄭旭棠說，脂肪瘤雖大多為良性，但仍必須定期追蹤。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）
亞洲大學附屬醫院整形外科醫師鄭旭棠說，脂肪瘤雖大多為良性，但仍必須定期追蹤。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

台灣一名54歲婦人背部長了一顆約8公分大脂肪瘤，雖然不痛不癢，每天卻得刻意穿寬鬆衣物，避免引來旁人異樣眼光。醫師安排核磁共振檢查，找到肌肉下巨大脂肪瘤，經採用微創手術切除後，婦人終於擺脫困擾、恢復自信，同時也能一夜好眠。

亞洲大學附屬醫院整形外科醫師鄭旭棠說，患者兩年前洗澡時，無意間發現背部長了一顆小腫塊，當時因不顯眼，沒特別在意，不料兩年後脂肪瘤不斷長大，不僅外出時得避免穿著較為緊身的衣物，睡覺時也會有異物感；朋友不斷關心，讓她趕緊就醫求助。

他說，脂肪瘤是脂肪過度增生所導致，常見在背部、後頸或胸腹部等脂肪組織較為豐富的地方，與肥胖程度無關，是皮膚上常見的病灶。通常40至60歲的中年人較容易生長，它的外圍會包覆一層纖維組織，擠壓之後不會散開，摸起來柔軟、用手戳可以滑動、面積大，絕大多數是良性的腫塊，僅有極少數會轉變成惡性腫瘤，無須太過擔心。

鄭旭棠說，雖然脂肪瘤生長緩慢，也不會發炎、併發成膿瘡或皮膚壞死，但若是長得太大，不僅會影響生活、外觀上不美觀，也可能會壓迫周邊組織、神經，產生疼痛、皮下脂肪或肌肉萎縮，就必須盡快就醫處理。

他說，脂肪瘤可能為單顆或多顆，患者若是不想動手術，可以透過注射類固醇縮小脂肪瘤組織，或以抽脂方式，抽除大量的脂肪組織，但此兩種方式復發的可能性高，若要徹底拔除，則會建議手術直接將整顆脂肪瘤取出，降低復發風險。考量患者相當在意傷口會留疤，因此採取微創方式摘除脂肪瘤，傷口僅約兩公分大，且術後第8天後就恢復正常生活。

鄭旭棠說，脂肪瘤雖大多為良性，但仍必須定期追蹤，當有生長速度過快、邊緣不規則、觸摸有硬物感時，必須要就醫檢查，以免錯過治療良機。

手術 肌肉 肥胖

上一則

6月大男嬰咳3天出現喘鳴 檢測發現感染呼吸道融合病毒

下一則

配合作息… 居家洗腎 破除腹膜透析3大迷思

延伸閱讀

劉凱旋脊椎治療中心團隊實力強大 專精微創療法頂級技術

劉凱旋脊椎治療中心團隊實力強大 專精微創療法頂級技術
滿足口欲又不影響血糖 「糖尿病友」點心可以吃這些

滿足口欲又不影響血糖 「糖尿病友」點心可以吃這些
乳癌「年輕化」 腫塊、潰爛…6現象快就醫

乳癌「年輕化」 腫塊、潰爛…6現象快就醫
鼻中隔彎曲致鼻骨凹陷 整形改善長年鼻塞

鼻中隔彎曲致鼻骨凹陷 整形改善長年鼻塞

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

連喬布斯都錯失治療黃金期 這病千萬不可忽視

2022-11-07 00:00
飲食減少糖分，可避免肌膚快速氧化。(取材自pexels)

少吃這些罪惡食物 5種生活習慣減齡維持少女感

2022-11-05 20:59
圖片來源 ／健康醫療網

即刻識別腦中風是救命關鍵 牢記3口訣

2022-11-05 00:30
董氏基金會9日舉行「預防微肌要趁早」衛教記者會，呼籲民眾培養運動習慣，補充優質蛋白質。（圖／董氏基金會提供）

年過50肌肉流失快 肌力運動+優質蛋白預防肌少症

2022-11-09 19:09
美國心臟學會年會最新一篇研究指出，魚油、肉桂、大蒜、薑黃、植物固醇、紅麴等6類健康食品相較安慰劑，降低壞膽固醇LDL效果不顯著。示意圖。（路透）

美研究紅麴魚油6健康食品降血脂效果未顯著 醫籲「別埋頭苦吃」

2022-11-09 04:37
基隆長庚醫院邀請新陳代謝科醫師楊佳穎、營養師、衛教師團隊，在基隆院區舉辦世糖日活動，為健康把關。（圖／基隆長庚醫院提供）

30歲女分享糖尿病故事 醫師：聽從指示人生不會變黑白

2022-11-06 05:52

超人氣

更多 >
12星座愛依賴人排行榜出爐 第1名「超怕孤獨」是這星座

12星座愛依賴人排行榜出爐 第1名「超怕孤獨」是這星座
潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」

潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」
護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停
MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統

MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統
10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點