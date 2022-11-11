背長8公分脂肪瘤 微創助躺平好眠

亞洲大學附屬醫院整形外科醫師鄭旭棠說，脂肪瘤雖大多為良性，但仍必須定期追蹤。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

台灣一名54歲婦人背部長了一顆約8公分大脂肪瘤，雖然不痛不癢，每天卻得刻意穿寬鬆衣物，避免引來旁人異樣眼光。醫師安排核磁共振檢查，找到肌肉 下巨大脂肪瘤，經採用微創手術 切除後，婦人終於擺脫困擾、恢復自信，同時也能一夜好眠。

亞洲大學附屬醫院整形外科醫師鄭旭棠說，患者兩年前洗澡時，無意間發現背部長了一顆小腫塊，當時因不顯眼，沒特別在意，不料兩年後脂肪瘤不斷長大，不僅外出時得避免穿著較為緊身的衣物，睡覺時也會有異物感；朋友不斷關心，讓她趕緊就醫求助。

他說，脂肪瘤是脂肪過度增生所導致，常見在背部、後頸或胸腹部等脂肪組織較為豐富的地方，與肥胖 程度無關，是皮膚上常見的病灶。通常40至60歲的中年人較容易生長，它的外圍會包覆一層纖維組織，擠壓之後不會散開，摸起來柔軟、用手戳可以滑動、面積大，絕大多數是良性的腫塊，僅有極少數會轉變成惡性腫瘤，無須太過擔心。

鄭旭棠說，雖然脂肪瘤生長緩慢，也不會發炎、併發成膿瘡或皮膚壞死，但若是長得太大，不僅會影響生活、外觀上不美觀，也可能會壓迫周邊組織、神經，產生疼痛、皮下脂肪或肌肉萎縮，就必須盡快就醫處理。

他說，脂肪瘤可能為單顆或多顆，患者若是不想動手術，可以透過注射類固醇縮小脂肪瘤組織，或以抽脂方式，抽除大量的脂肪組織，但此兩種方式復發的可能性高，若要徹底拔除，則會建議手術直接將整顆脂肪瘤取出，降低復發風險。考量患者相當在意傷口會留疤，因此採取微創方式摘除脂肪瘤，傷口僅約兩公分大，且術後第8天後就恢復正常生活。

鄭旭棠說，脂肪瘤雖大多為良性，但仍必須定期追蹤，當有生長速度過快、邊緣不規則、觸摸有硬物感時，必須要就醫檢查，以免錯過治療良機。