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孕婦易失眠 運動、少喝咖啡因飲品

邱宜君
孕期如果睡不好， 醫師建議可採適當運動，少喝咖啡因飲品；圖為示意圖。（取材自Ingimage）
孕期如果睡不好， 醫師建議可採適當運動，少喝咖啡因飲品；圖為示意圖。（取材自Ingimage）

孕期睡不好是許多準媽媽共同的困擾，以台灣為例，研究顯示，台灣產婦和照顧產婦的各科醫師使用鎮靜安眠藥的處方率，近14年從4.1%降至2.9%，其中9成低於處方劑量。值得注意的是，達到處方劑量的比率逐年從0.1%升至0.4%，但仍遠低於全球孕婦服用安眠藥的1.9%比率。

國衛院群體健康科學研究所副研究員級主治醫師林煜軒表示，團隊利用去識別健保資料庫資料分析2004至2007年超過263筆孕婦活產紀錄，發現近14年來，處方鎮靜安眠藥比率已下降到2.9%，絕大多數都在第一孕期服用，9成都低於處方劑量，也就是小於0.5個單位的世衛組織每日限定劑量（difined daily dose, DDD）。

研究發現，產婦的鎮靜安眠藥處方僅2成由精神科醫師開立，80%都是由婦產科醫師或家醫科開立。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈說，約10%產婦有失眠困擾，有些人延伸孕前的問題，有些人是因為非預期懷孕、與另一半沒有共識、擔心流產、擔心育兒經濟負擔等原因所致。

黄建霈表示，通常醫師會建議先嘗試以非藥物方法解決問題，大部分產婦也願意嘗試，例如運動、改變睡眠習慣、調整睡眠環境等，如果都沒用，才會嘗試藥物，有時醫師也會先利用某些長期非常安全又有嗜睡副作用的藥物，例如抗組織胺，來取代開立鎮靜安眠藥。

林煜軒說，認知行為治療、睡眠衛教等多元方式可協助解決失眠問題，有時候產婦只要減少咖啡因飲料攝取，失眠問題就迎刃而解。

失眠 世衛 醫學

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