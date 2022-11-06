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輕忽鼻水流不停、鼻塞 當心「1病」侵犯顱腦

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

28歲林先生，兩年內數次反覆急性鼻竇炎，且單側黃綠色鼻涕，偶爾有鼻水逆流、鼻塞以及頭痛，對診所開立藥物反應不佳，故至醫院耳鼻喉科尋求治療。經數週治療後，症狀明顯改善，不過內視鏡檢查發現，右側蝶竇與篩竇仍有鼻竇發炎狀況，搭配電腦斷層與過去病史，診斷為慢性鼻竇炎；醫師與病人討論後決定實行鼻竇內視鏡手術，術後規律鼻腔沖洗與鼻噴劑使用，追蹤數月無明顯復發之徵兆。

鼻炎疾病種類多 勿輕忽鼻水樣態

流不停的鼻水、鼻塞、甚至鼻水倒流，是許多台灣人都有的共通毛病，常常自認為是過敏性鼻炎。台南市立醫院耳鼻喉科陳彥霖醫師表示，其實鼻炎的疾病很多種，像是過敏性鼻炎、肥厚性鼻炎、急慢性鼻竇炎、藥物性鼻炎等許多種類。症狀除了鼻塞、流鼻水、鼻水倒流、打噴嚏之外，也要留意鼻水的形式，黃綠色濃稠鼻涕或是鼻水倒流、咳黃痰，都可能是鼻竇炎的指標，而其他症狀包括鼻腔異味、嗅覺異常、臉部悶痛、頭痛、上排牙痛，都有可能是鼻竇炎的徵兆。

鼻竇炎典型症狀 常見濃稠黃綠色鼻涕、鼻塞

多數病人會輕忽鼻炎症狀，常以為是感冒或是鼻過敏。陳彥霖醫師說明，典型過敏性鼻炎常有打噴嚏、流鼻水、鼻塞或是眼部搔癢問題，而一般感冒多合併喉嚨痛、肌肉痠痛、發燒等症狀；而鼻竇炎典型症狀為，濃稠黃綠色鼻涕、鼻塞、黃綠色痰或鼻涕逆流，臉部悶痛、嗅覺異常。多數感冒能在7到10天內好轉，若是急性鼻竇炎，可能會需要10到14天的藥物治療，當鼻竇炎症狀斷斷續續拖至3個月以上，則有可能是慢性鼻竇炎。

置之不理 恐併發眼窩發炎、顱腦侵犯

陳彥霖醫師提醒，早期對症下藥，手術都不是最主要的處理方式，若置之不理，後續會花費更多治療時間，甚至產生併發症，如鼻竇炎除了在鼻竇與鼻腔發炎外，若往周遭組織影響，則會引起眼窩發炎、顱腦侵犯等嚴重併發症，後果不堪設想。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55644

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