異位性皮膚炎抓到睡不著 竟是過度除濕引起

異位性皮膚炎為慢性發炎性皮膚病，常見搔癢、紅腫、脫皮症狀。（Getty Images）

季節交替，最近雨勢不斷，室內潮濕，許多人持續使用除濕機，但睡覺時，皮膚突然劇烈搔癢，難以入眠。台灣雙和醫院皮膚科主任鄒嘉倫表示，這一、兩周以來，門診收治許多異位性皮膚炎患者，其中不少是因為過度除濕，皮膚乾燥，導致復發。

鄒嘉倫說，異位性皮膚炎為慢性發炎性皮膚病，致病原因為免疫力失衡、第二型發炎反應活動過強。主要症狀為搔癢、紅腫、脫皮、發炎、滲出組織液。其中癢是患者最難忍受的困擾，夜裡睡眠品質變差，常一邊睡一邊抓，有些人以指甲搔抓皮膚，造成傷口出血，不幸感染發炎。

為何異位性皮膚炎患者身處低溫 、乾燥等環境時容易復發？鄒嘉倫表示，氣溫下降，環境又乾冷時，皮膚油脂、水分就難以維持在正常比率，過於乾燥時，就會引發搔癢感。

治療上，輕度患者以塗抹藥膏、乳液為主，至於中重度異位性皮膚炎患者，則可考慮使用類固醇、抗發炎藥物、照光治療、口服免疫抑制劑、生物製劑。

不滿30歲的機車行老闆陳先生為典型重症個案，念書時，症狀嚴重，皮膚乾裂，癢到睡不著，影響課業成績。工作後，皮膚狀況並未改善，每到冬天雙手皮膚乾裂，布滿傷口，一碰就痛。異位性皮膚炎嚴重程度指標（EASI）達23分，屬重度階段，經持續用藥，手掌、手腕、手肘等皮膚才逐漸恢復正常。

鄒嘉倫說，生物製劑如同精準導彈，準確地抑制會引發第二型發炎反應的介白素-4、介白素-13，且副作用低、安全性高，不必定期抽血、監測肝腎功能。

鄒嘉倫強調，異位性皮膚炎看似小病，但如果未能妥善治療，惡化至中重症，還可能增加憂鬱、兒童肥胖 、氣喘與鼻過敏、心血管疾病、高血壓 與惡性腫瘤等風險。因此，異位性皮膚炎病友務必要聽從醫囑規律用藥，維持良好生活作息，減少菸酒、熬夜，以利長期穩控疾病，避免復發。