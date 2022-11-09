預防泌尿道感染 當心這「3種細菌」

因女性的尿道較短，而在停經後的婦女，其膀胱黏膜的抵抗力減弱，比較容易被感染，另外，有些婦女因工作和環境關係，有憋尿習慣，也容易被感染。圖為示意圖。 （本報資料照片）

泌尿道感染是泌尿道內有細菌存在而引起的感染，可發生於腎臟、膀胱、尿道、輸尿管以及前列腺部位；而前列腺雖不屬於泌尿道系統，但其會影響男性排尿功能，但受感染者不一定會出現任何徵候與症狀。

台灣衛生福利 部國民健康署指出，最常見引起泌尿道感染的細菌：大腸桿菌（存在於大便中）、克雷白氏桿菌屬，以及腐生性葡萄球菌。

最基本的就是留取中段尿進行常規檢查，主要是看尿液內是不是有發炎的反應和細菌感染的徵候；其次是做尿液培養，其他如X光、超音波、內視鏡檢查及血液生化、免疫機能的檢驗，則依病情的需要再予以安排。

早期、晚期症狀不同

至於為何女性容易有泌尿道感染？國民健康署說明，因女性的尿道較短，而在停經後的婦女，其膀胱黏膜的抵抗力減弱，比較容易被感染。另外，有些婦女因工作和環境關係，有憋尿習慣，也容易被感染。

泌尿道感染症狀早期會有頻尿、尿急、解尿困難，晚期則會有解尿疼痛、灼熱感、尿液中有膿或細菌、出血時尿會出現淡 紅色、小便混濁發燒。

預防感染 8重點別輕忽

泌尿道感染治療方面，除給予補充大量水份，促進排泄外，也會依情況使用抗生素（消炎）藥物，如有發燒則給予退燒鎮痛藥物。

若要預防泌尿道感染，國民健康署分享8大重點：

1.盡量攝取大量水分，每日除三餐外，額外攝取水分2000c.c.，以淡化尿液，減少感染（水分限制者例外）。

2.若有尿意，應趕快解尿，勿憋尿。

3.當出現尿道感染症狀時，請勿性交。

4.多攝取酸性及含維他命C食物，如：藍莓汁、葡萄柚汁、柑橘類。

5.女性於生理期間應特別注意，保持會陰清潔及乾燥。

6.排便後請由前往後擦拭，以免感染。

7.洗澡以淋浴方式，可減少感染。

8.感染期間應依醫生指示服用藥物，勿自行停藥，以免復發。

(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)