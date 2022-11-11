配合作息… 居家洗腎 破除腹膜透析3大迷思

在家採腹膜透析方式洗腎，生活較為自主。（本報資料照片）

透析腎友須常至醫療院所洗腎，尤其新冠疫情期間有高染疫風險，因此在家執行腹膜透析的洗腎方式成為新解方。但是腎友常陷於不知如何選擇、憂心不易操作、擔心感染腹膜炎等三大迷思，台灣腎臟科權威醫師、台北醫學 大學新國民醫院院長許永和一次解析給你聽，讓洗腎人生更自由。

工作不必停擺

Q1：一名80歲行動不便老太太，每周洗腎3次，兒子都須請假帶她去醫院，老媽媽看他這樣辛苦，很擔心他的工作怎麼辦？

許多腎友開始洗腎人生後，面臨該選擇血液透析或是腹膜透析的洗腎方式。若採「洗血」的血液透析方式，必須每周到醫院3次、接受一次4小時的血液透析。

若採「洗肚子」的腹膜透析進行居家洗腎，則可依個人作息調整，每天換液4、5次，1次半小時左右，除了不適感較少外，也比較方便。像開店的老闆、計程車司機的腎友，可利用工作空檔或找地方自行操作洗腎，不僅具有隱私，工作也不必因此停擺，保有生活自主權。

睡眠中可進行

Q2：年長者大多會視力不好、手抖、記性差，做腹膜透析很怕會出差錯，這樣可以做嗎？

有別於醫護人員協助血液透析，腹膜透析是由腎友自行操作，的確有不少人擔心操作困難，或年事已高而難以處理。

事實上，腹膜透析過程十分簡單，甚至連輕度中風 、視障者也可能勝任，若是以全自動腹膜透析機器代行，睡眠中也可進行腹膜透析。

在完成導管植管手術 二周內，醫護人員會反覆教導操作流程，並在每月回診時進行衛教。此外，部分全自動腹膜透析機器還設有遠距病患管理系統，即時回傳分析數據，讓醫護人員掌握病人居家治療情況，主動提供進一步的照護建議，研究顯示，此模式降低39％住院風險及54％住院天數。

風險降至最低

Q3：腹膜透析容易感染腹膜炎，或是洗不乾淨嗎？

選擇腹膜透析的腎友難免擔心一時的疏漏感染腹膜炎。根據最新「2021年台灣腎病年報」，近5年腹膜炎發生率呈下降趨勢，為全亞洲最低，台灣現在腹膜透析在衛教、病情監控做得很好，操作時注意衛生清潔以及透析液的儲放環境等，腹膜炎的風險已經可以降至最低及獲得及時治療。

至於毒素清洗乾淨與否，也是腎友關注的重點之一。血液透析每周在透析中心僅進行12小時的透析，腹膜透析除了免除必須前往透析中心之外，每天24小時幾乎都在進行透析，「連續性地洗，效果可比血液透析。」因此腎友可依照生活型態及工作所需，選擇腹膜透析做為往後長期的洗腎方式。

腹膜透析治療有良好的臨床治療成效，腎友可多搜尋相關衛教資訊來選擇透析模式，同時改善病患落實執行及家庭支持，都有助增加實際洗腎成效。破除迷思後，能更加了解不同的治療選擇，操作方便的腹膜透析可為需要長年洗腎的腎友開啟另一條自由之路。