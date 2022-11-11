我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國縮短入境隔離兩天 由「7+3」改「5+3」

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

配合作息… 居家洗腎 破除腹膜透析3大迷思

周佩怡
在家採腹膜透析方式洗腎，生活較為自主。（本報資料照片）
在家採腹膜透析方式洗腎，生活較為自主。（本報資料照片）

透析腎友須常至醫療院所洗腎，尤其新冠疫情期間有高染疫風險，因此在家執行腹膜透析的洗腎方式成為新解方。但是腎友常陷於不知如何選擇、憂心不易操作、擔心感染腹膜炎等三大迷思，台灣腎臟科權威醫師、台北醫學大學新國民醫院院長許永和一次解析給你聽，讓洗腎人生更自由。

工作不必停擺

Q1：一名80歲行動不便老太太，每周洗腎3次，兒子都須請假帶她去醫院，老媽媽看他這樣辛苦，很擔心他的工作怎麼辦？

許多腎友開始洗腎人生後，面臨該選擇血液透析或是腹膜透析的洗腎方式。若採「洗血」的血液透析方式，必須每周到醫院3次、接受一次4小時的血液透析。

若採「洗肚子」的腹膜透析進行居家洗腎，則可依個人作息調整，每天換液4、5次，1次半小時左右，除了不適感較少外，也比較方便。像開店的老闆、計程車司機的腎友，可利用工作空檔或找地方自行操作洗腎，不僅具有隱私，工作也不必因此停擺，保有生活自主權。

睡眠中可進行

Q2：年長者大多會視力不好、手抖、記性差，做腹膜透析很怕會出差錯，這樣可以做嗎？

有別於醫護人員協助血液透析，腹膜透析是由腎友自行操作，的確有不少人擔心操作困難，或年事已高而難以處理。

事實上，腹膜透析過程十分簡單，甚至連輕度中風、視障者也可能勝任，若是以全自動腹膜透析機器代行，睡眠中也可進行腹膜透析。

在完成導管植管手術二周內，醫護人員會反覆教導操作流程，並在每月回診時進行衛教。此外，部分全自動腹膜透析機器還設有遠距病患管理系統，即時回傳分析數據，讓醫護人員掌握病人居家治療情況，主動提供進一步的照護建議，研究顯示，此模式降低39％住院風險及54％住院天數。

風險降至最低

Q3：腹膜透析容易感染腹膜炎，或是洗不乾淨嗎？

選擇腹膜透析的腎友難免擔心一時的疏漏感染腹膜炎。根據最新「2021年台灣腎病年報」，近5年腹膜炎發生率呈下降趨勢，為全亞洲最低，台灣現在腹膜透析在衛教、病情監控做得很好，操作時注意衛生清潔以及透析液的儲放環境等，腹膜炎的風險已經可以降至最低及獲得及時治療。

至於毒素清洗乾淨與否，也是腎友關注的重點之一。血液透析每周在透析中心僅進行12小時的透析，腹膜透析除了免除必須前往透析中心之外，每天24小時幾乎都在進行透析，「連續性地洗，效果可比血液透析。」因此腎友可依照生活型態及工作所需，選擇腹膜透析做為往後長期的洗腎方式。

腹膜透析治療有良好的臨床治療成效，腎友可多搜尋相關衛教資訊來選擇透析模式，同時改善病患落實執行及家庭支持，都有助增加實際洗腎成效。破除迷思後，能更加了解不同的治療選擇，操作方便的腹膜透析可為需要長年洗腎的腎友開啟另一條自由之路。

手術 中風 醫學

上一則

背長8公分脂肪瘤 微創助躺平好眠

延伸閱讀

82歲婦誤吞假牙 19天後自然排出

82歲婦誤吞假牙 19天後自然排出
洗腎診所是否需有醫護在場 加州29號提案雙方激辯

洗腎診所是否需有醫護在場 加州29號提案雙方激辯
八旬老婦坐骨神經痛不願開刀 長期吃止痛藥頻胃出血

八旬老婦坐骨神經痛不願開刀 長期吃止痛藥頻胃出血
痛風控制不佳 當心要「洗腎」醫揭致病根源

痛風控制不佳 當心要「洗腎」醫揭致病根源

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

連喬布斯都錯失治療黃金期 這病千萬不可忽視

2022-11-07 00:00
飲食減少糖分，可避免肌膚快速氧化。(取材自pexels)

少吃這些罪惡食物 5種生活習慣減齡維持少女感

2022-11-05 20:59
圖片來源 ／健康醫療網

即刻識別腦中風是救命關鍵 牢記3口訣

2022-11-05 00:30
董氏基金會9日舉行「預防微肌要趁早」衛教記者會，呼籲民眾培養運動習慣，補充優質蛋白質。（圖／董氏基金會提供）

年過50肌肉流失快 肌力運動+優質蛋白預防肌少症

2022-11-09 19:09
美國心臟學會年會最新一篇研究指出，魚油、肉桂、大蒜、薑黃、植物固醇、紅麴等6類健康食品相較安慰劑，降低壞膽固醇LDL效果不顯著。示意圖。（路透）

美研究紅麴魚油6健康食品降血脂效果未顯著 醫籲「別埋頭苦吃」

2022-11-09 04:37
基隆長庚醫院邀請新陳代謝科醫師楊佳穎、營養師、衛教師團隊，在基隆院區舉辦世糖日活動，為健康把關。（圖／基隆長庚醫院提供）

30歲女分享糖尿病故事 醫師：聽從指示人生不會變黑白

2022-11-06 05:52

超人氣

更多 >
潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」

潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」
護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停
MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統

MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統
10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點
世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因