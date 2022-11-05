免疫負債下除了RSV、流感　這3種病也要注意

圖片來源 ／健康醫療網

為了防範COVID-19，近3年的時間許多人做了許多的防疫措施，但也因此隔絕了其他常見的流行性疾病，許多兒童在這3年間幾乎沒有接觸到這些病原菌，免疫系統缺乏訓練，在「免疫負債」的影響下，許多常見的流行性疾病在秋冬時期捲土重來。在美國目前除了COVID-19、流感 外，還出現了呼吸道融合病毒（RSV）疫情 ，正面臨「三重威脅（triple threat）」，許多專家示警兒童族群要特別小心。而在台灣，根據疾病管制署統計，RSV、流感個案數也有增加的情形，但除了這三種威脅外，林口長庚紀念醫院新生兒科主任江明洲表示，副流感、腺病毒、肺炎鏈球菌也有上升的趨勢。

副流感病毒檢出數超過RSV 無疫苗 可預防

副流感（parainfluenza）和流感雖然症狀很像，但跟流感病毒是完全不同的病毒。根據台灣疾管署2022年10月28日公布的疫情監測結果顯示，近四周副流感病毒檢出數占據第一，呼吸道融合病毒位居第二，第三名是流感病毒，第四名是腺病毒，可見台灣目前除了新冠病毒外，其他的病毒也正慢慢活躍，尤其目前「副流感病毒」檢出數已超越流感、呼吸道融合病毒（RSV），更需要特別注意。

江明洲主任表示，新生兒族群目前雖然還是以RSV比較常見，但也有不少副流感的病例。呼吸道融合病毒（RSV）感染者主要以小於2歲的小朋友居多，但流感、副流感不同，江明洲主任表示，流感、副流感在新生兒族群中感染的機會相較於成人比較低一些，且症狀成人會比較明顯，相對來講成人需要更加得注意。除前述因素外，目前副流感沒有疫苗可以施打預防，因此在照顧嬰幼兒的時候，必須注意個人衛生習慣，戴口罩、勤洗手預防。

腺病毒、肺鏈感染也上升 小孩、老人都要注意

除了副流感病毒外，腺病毒也是沒有疫苗可以預防的。腺病毒的感染症狀就像一般感冒一樣，只是發燒持續比較久，還可能會有喉嚨痛、眼睛發紅、結膜炎的症狀。腺病毒可藉由飛沫、糞口接觸傳染，因此戴口罩、勤洗手也是必要的預防措施。

而肺炎鏈球菌，則可透過飛沫傳播，一旦感冒或是免疫力下降，肺炎鏈球菌就可侵入呼吸道或血液中，引發肺炎、菌血症、腦膜炎等嚴重病症，稱為侵襲性肺炎鏈球菌疾病感染症，而肺炎鏈球菌也是幼兒中耳炎、鼻竇炎最常見的病原之一。5歲以下的幼童及65歲以上的老年人是肺炎鏈球菌的兩大好發族群，江明洲主任表示，要預防嬰幼兒肺炎鏈球菌感染，可透過疫苗施打。

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資料來源：健康醫療網

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