即刻識別腦中風是救命關鍵 牢記3口訣

圖片來源 ／健康醫療網

腦中風 不僅容易導致失能的後遺症，也會造成照顧者及家庭經濟的沈重負擔，更會嚴重影響生活品質。

遠離8大因子 預防腦中風

腦中風8大危險因子，包含：高血壓 、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動量不足、肥胖、吸菸及腦中風家族史等，台灣國民健康署吳昭軍署長呼籲，中風與心血管疾病息息相關，若出現如:心律不整、心跳忽快忽慢、心跳不規則等症狀，應盡快尋求醫師的協助，進行相關的檢查，避免耽誤黃金救治期。

早期發現早期治療 定期檢查莫輕忽

為早期發現慢性疾病、早期介入及治療，民眾可藉由參加健檢來了解自己的健康狀況；檢查報告中，若血壓、血糖 、血脂有出現紅字數值，務必尋求專業醫師的建議，並調整生活習慣，如：戒菸、三低一高（低油、低糖、低鹽、高纖）飲食原則、規律運動（至少每周累積150分鐘的身體活動量），若有三高（高血壓、高血糖、高血脂）的現象，建議應加以控制（血壓維持在120/80 mmHg、空腹血糖值100 mg/dL，以及低密度膽固醇100mg/dL）及體重控制（BMI維持在18.5-24），腰圍男性小於90公分，女性小於80公分，遠離腦中風的威脅。

熟悉3動作 救人也救己

快速辨識腦中風徵兆，國民健康署提供腦中風徵兆口訣「微笑、舉手、說你好」，當身邊有人不舒服時，可請他（她）做以下動作：

1.微笑：是否有嘴角歪斜臉不對稱。

2.舉手：平舉雙臂，是否無力下垂。

3.說你好：是否說話不清楚。

如出現以上任一症狀，不要自行開車，應立刻撥打119，並記下發作時間，3小時內迅速就醫，把握黃金治療期。

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資料來源：健康醫療網

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