我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛阿華州造勢 川普：我「非常非常非常可能」參選2024

房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%

眼歪嘴斜當心是顏面神經麻痺 中醫輔助治療恢復快

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一名35歲的黃小姐因職務調動，工作壓力大加上晚上又睡不好，在某日早上盥洗漱口時，發現水含不住會從嘴角漏出，一照鏡子驚覺自己嘴巴歪向右側且左眼也無法閉起來，由於擔心是中風趕緊到急診就醫，經醫師診斷為貝爾氏麻痺，除了服用類固醇外，也輾轉至中醫部搭配針灸治療，後續恢復良好。

顏面神經麻痺分2類 常見這些症狀

柳營奇美醫院中醫部許益彰醫師表示，當顏面神經麻痺時，抬頭紋、法令紋會消失變淡，也無法做出正常的面部表情，還可能出現眼淚和唾液分泌異常、舌頭前段味覺異常、聽覺過度靈敏聲音放大等症狀。

顏面神經麻痺可以分成中樞型及周邊型，中樞型主要是因腦血管疾病或腫瘤等因素造成的，由於是顏面神經核以上受損，所以只有臉下半部的表情肌肉無力，而臉上半部通常是正常的，且多少還會合併肢體無力、麻木、或其他神經學症狀；周邊型則是因感染、創傷、腫瘤、系統性疾病等所造成，由於是顏面神經核以下受損，所以臉部的表情肌肉會同時受到影響。

高危險族群 未及時治療恐留後遺症

而最常見的周邊型顏面神經麻痺就是「貝爾氏麻痺」，又稱為特發性顏面神經麻痺，發生原因尚未定論，目前認為是感染所致，也有學者認為跟自體免疫低落、局部循環不良有關。

許益彰醫師說明，一般來說貝爾氏麻痺在發生後的前幾天，顏面肌肉無力的情形會逐漸惡化，約一周後症狀才會穩定，大部分會在第二、三周開始好轉。根據統計，在不接受治療的情況下約七成的病人會在三到六個月內自行痊癒，若接受治療則有超過八成病人可治癒，但如果年紀大於40歲、患有糖尿病、高血壓控制不良、顏面神經麻痺較嚴重等因素則可能會影響預後，部分病人可能會恢復不良或留下後遺症。 

針灸改善循環 促進神經恢復

許益彰醫師指出，中醫認為本病是由於正氣（抵抗力）不足、脈絡空虛，加上外來的風、寒、濕、熱等邪氣（致病原）乘虛而入、阻滯經絡，使顏面部的氣血痺阻，筋脈失養進而導致肌肉失去正常的功能。總體而言，治療原則會以「扶正」、「祛邪」、「疏通經絡」為主，針對病人體質、病邪的種類及局部經絡痺阻的程度作綜合的考量，臨床上常會使用針灸治療，視情況可服用不同類型的中藥來調整體質、加強療效。

研究也顯示，中醫針灸對於人體神經系統的治療效果良好，且越早進行針灸介入治療有助於改善預後、減少後遺症的發生。

【延伸閱讀】

溫差大，顏面神經麻痺找上門　美顏針灸改善面部不協調

器官移植患者多留心　感染帶狀疱疹風險高

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55610

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

肌肉 腫瘤 高血壓

上一則

廚師幼時運動傷害膝蓋卡卡多年 軟骨層片移植才改善

下一則

15歲少女踩飛輪10分鐘 竟出現橫紋肌溶解症

延伸閱讀

季節交替鼻塞、流鼻水？中醫這幾招減緩過敏症狀

季節交替鼻塞、流鼻水？中醫這幾招減緩過敏症狀
周曉平中醫針灸師談慢性胃腸的特效中醫治療

周曉平中醫針灸師談慢性胃腸的特效中醫治療
陳桂女中醫呼籲冬季進補調理體質

陳桂女中醫呼籲冬季進補調理體質
世界OnAir／針灸不止鎮痛 還能治焦慮？名中醫來解答

世界OnAir／針灸不止鎮痛 還能治焦慮？名中醫來解答

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

總是睡睡醒醒、天未亮就醒？醫揭「失眠」對身體傷害

2022-10-30 01:15
招名威提醒，熱水壺若長時間不清洗，內壁上的水垢所滋生的細菌數就有可能比地板或馬桶坐墊還高。（圖／翻攝自招名威臉書）

飯店蓮蓬頭跟熱水壺誰髒？他提醒這未清潔比馬桶髒的多

2022-10-29 05:25
台北市牙醫師公會假日舉辦全齡護齒園遊會，呼籲民眾重視口腔清潔和健康。（圖／牙醫師公會提供）

短命者缺牙多 掉一顆心血管疾病風險增1.5％

2022-10-30 18:02
長安醫院復健科醫師陳音翰說，一般的肌肉痠痛大概一周內會自然改善、恢復，但若是一周以上都未改善，應該去看醫師，了解有沒有其他原因造成肌肉痠痛。（圖／長安醫院提供）

運動後造成身體痠痛 復健科醫師教你這4招

2022-10-30 05:14
台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿幫小澄檢查腎臟功能。（圖／台中慈濟醫院提供）

15歲高中女踩飛輪10分鐘 竟出現「可樂尿」、無法站立

2022-10-28 05:18
（圖：健康醫療網提供）

躁鬱症襲來無聲無息 「這族群」要特別注意

2022-10-30 01:45

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償
國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國
這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失