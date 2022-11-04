15歲少女踩飛輪10分鐘 竟出現橫紋肌溶解症

圖片來源 ／健康醫療網

15歲高中女生小澄，選修學校一周一次的運動休閒課，由教練帶領跟著田徑隊選手訓練，當天課程飛輪腳踏車，依規定重量與速度進行間歇運動，做心肺功能練習，1組1分鐘，30秒踩60下後休息30秒，重覆10組。媽媽聽小澄講「腳會痛」，起初直覺以為是「鐵腿」，想不到隔了2天愈來愈嚴重，不但尿液呈可樂般的深褐色，甚至連站都站不起來，嚇得趕緊帶孩子就醫；從症狀及檢驗數據判定為「橫紋肌溶解症」。

橫紋肌溶解症 嚴重恐致急性腎衰竭

臺中慈濟醫院小兒科主任李敏駿指出，「橫紋肌溶解症」通常發生在突然超出負荷的訓練或壓力性改變，造成肌肉 損傷，更值得擔心的是，後續有肌球蛋白跑到腎臟導致腎小管阻塞，刺激發炎的反應就可能造成「急性腎衰竭」，一旦未做好處理可能就要做緊急的透析治療。

另外要注意，細胞損傷可能出現鉀離子上升也就是高血鉀症，會造成心律不整，心搏緩慢，嚴重會有心跳停止與猝死發生，所以這樣的疾病還要監控好脈搏、心跳。

臥床休息、補充足夠水份 所幸腎臟沒問題

小澄被收治住院治療，李敏駿主任讓他確實臥床休息、補充足夠水份避免腎臟發生進一步傷害，同時持續監控腎臟、小便的量與顏色及血壓 心跳等數據，經住院觀察一周並做腎臟超音波確認沒有問題，能恢復自行走路才出院。小澄媽媽懸著的心終於放下來，他表示，女兒才15歲，一度擔心會有洗腎後遺症，提醒家長萬一發現小朋友出現異狀儘早就醫。

避免運動傷害 循序漸進是關鍵

李敏駿主任提醒，運動訓練要循序漸進，不能一下子就做太強，反而可能導致傷害，建議至少20分鐘的足夠暖身，讓肌肉動起來，讓全身細胞有備戰狀態，之後的放鬆復原也很重要，有助於防止肌肉損傷。

值得注意的是，如果是平日沒有運動習慣的族群，更要小心按部就班，不論是重量訓練或是運動強度很重要都應計畫性的逐步提升，才能避免造成傷害。

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