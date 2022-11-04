我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛阿華州造勢 川普：我「非常非常非常可能」參選2024

房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%

15歲少女踩飛輪10分鐘 竟出現橫紋肌溶解症

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

15歲高中女生小澄，選修學校一周一次的運動休閒課，由教練帶領跟著田徑隊選手訓練，當天課程飛輪腳踏車，依規定重量與速度進行間歇運動，做心肺功能練習，1組1分鐘，30秒踩60下後休息30秒，重覆10組。媽媽聽小澄講「腳會痛」，起初直覺以為是「鐵腿」，想不到隔了2天愈來愈嚴重，不但尿液呈可樂般的深褐色，甚至連站都站不起來，嚇得趕緊帶孩子就醫；從症狀及檢驗數據判定為「橫紋肌溶解症」。

橫紋肌溶解症 嚴重恐致急性腎衰竭

臺中慈濟醫院小兒科主任李敏駿指出，「橫紋肌溶解症」通常發生在突然超出負荷的訓練或壓力性改變，造成肌肉損傷，更值得擔心的是，後續有肌球蛋白跑到腎臟導致腎小管阻塞，刺激發炎的反應就可能造成「急性腎衰竭」，一旦未做好處理可能就要做緊急的透析治療。

另外要注意，細胞損傷可能出現鉀離子上升也就是高血鉀症，會造成心律不整，心搏緩慢，嚴重會有心跳停止與猝死發生，所以這樣的疾病還要監控好脈搏、心跳。

臥床休息、補充足夠水份 所幸腎臟沒問題

小澄被收治住院治療，李敏駿主任讓他確實臥床休息、補充足夠水份避免腎臟發生進一步傷害，同時持續監控腎臟、小便的量與顏色及血壓心跳等數據，經住院觀察一周並做腎臟超音波確認沒有問題，能恢復自行走路才出院。小澄媽媽懸著的心終於放下來，他表示，女兒才15歲，一度擔心會有洗腎後遺症，提醒家長萬一發現小朋友出現異狀儘早就醫。

避免運動傷害 循序漸進是關鍵

李敏駿主任提醒，運動訓練要循序漸進，不能一下子就做太強，反而可能導致傷害，建議至少20分鐘的足夠暖身，讓肌肉動起來，讓全身細胞有備戰狀態，之後的放鬆復原也很重要，有助於防止肌肉損傷。

值得注意的是，如果是平日沒有運動習慣的族群，更要小心按部就班，不論是重量訓練或是運動強度很重要都應計畫性的逐步提升，才能避免造成傷害。

【延伸閱讀】

疫情緩解！　復健科醫師提醒：「健身熱」小心運動傷害

調整呼吸就能改善身體僵硬？　日本醫師傳授橫膈膜、肋骨運動

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55613

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

肌肉 健身 血壓

上一則

眼歪嘴斜當心是顏面神經麻痺 中醫輔助治療恢復快

下一則

免疫負債下流感與「它」雜交 醫師示警威脅很大

延伸閱讀

季節交替鼻塞、流鼻水？中醫這幾招減緩過敏症狀

季節交替鼻塞、流鼻水？中醫這幾招減緩過敏症狀
壯陽藥提升閨房樂？謹記3用藥原則才能「性福」

壯陽藥提升閨房樂？謹記3用藥原則才能「性福」
年歲漸增 5種聰明飲食習慣增加肌肉力

年歲漸增 5種聰明飲食習慣增加肌肉力
運動後造成身體痠痛 復健科醫師教你這4招

運動後造成身體痠痛 復健科醫師教你這4招

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

總是睡睡醒醒、天未亮就醒？醫揭「失眠」對身體傷害

2022-10-30 01:15
招名威提醒，熱水壺若長時間不清洗，內壁上的水垢所滋生的細菌數就有可能比地板或馬桶坐墊還高。（圖／翻攝自招名威臉書）

飯店蓮蓬頭跟熱水壺誰髒？他提醒這未清潔比馬桶髒的多

2022-10-29 05:25
台北市牙醫師公會假日舉辦全齡護齒園遊會，呼籲民眾重視口腔清潔和健康。（圖／牙醫師公會提供）

短命者缺牙多 掉一顆心血管疾病風險增1.5％

2022-10-30 18:02
長安醫院復健科醫師陳音翰說，一般的肌肉痠痛大概一周內會自然改善、恢復，但若是一周以上都未改善，應該去看醫師，了解有沒有其他原因造成肌肉痠痛。（圖／長安醫院提供）

運動後造成身體痠痛 復健科醫師教你這4招

2022-10-30 05:14
台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿幫小澄檢查腎臟功能。（圖／台中慈濟醫院提供）

15歲高中女踩飛輪10分鐘 竟出現「可樂尿」、無法站立

2022-10-28 05:18
（圖：健康醫療網提供）

躁鬱症襲來無聲無息 「這族群」要特別注意

2022-10-30 01:45

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償
國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國
這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失