廚師幼時運動傷害膝蓋卡卡多年 軟骨層片移植才改善

陳男接受「軟骨層片移植手術」後，左膝可完全彎曲。（圖／彰基提供）

24歲陳姓男子國小因棒球運動造成膝蓋傷害，成長過程中歷經上下樓梯時不僅卡卡、鈍挫感，嚴重時更是無法走路，就算平時也都要很小心彎曲伸直等折磨，尤其現在擔任廚師久站也不舒服，最後皆接受彰化基督教醫院「軟骨層片移植手術 」後恢復健康。

陳男國小時參加棒球校隊，疑似在滑壘時受傷，造成左邊膝蓋不適，當時掛彰基醫學中心骨科 部副主任暨彰基兒醫兒童骨科主任王偉勛的門診，但因年紀小、正在發育，醫師建議先不要做太激烈的手術或治療，怕有長短腳的問題。

陳男說，大學時期打籃球，超過兩場就覺得膝蓋很不舒服，感覺腫脹且休息一下也沒好轉；選擇再回醫院治療並接受手術，經過細胞治療後，現在的膝蓋滑順、平穩，像原本的膝蓋一樣，上下樓梯不用再小心翼翼的擔心鈍挫感的疼痛，起立、蹲下及以前不敢做的動作，現在可以放心的做。