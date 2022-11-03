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林志穎車禍粉碎性骨折 傷患要留意3種狀況

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

男星林志穎7月發生嚴重自撞車禍，導致肩膀肱骨粉碎性骨折、顱內出血、輕微腦震盪、氣血胸等。嘉義長庚紀念醫院復健部主任醫師許宏志提醒，當駕駛人有粉碎性骨折情況時，要留意急性腔室症侯群、骨髓炎與癒合不良三種狀況。除了進行急性傷害照護原則、搭配護具與輔具、積極復健、同時避免攝取刺激性食物，才能及早康復。

48歲的林志穎7月自駕特斯拉發生嚴重車禍，車體當場起火燃燒。主治醫師、林口長庚醫院院長陳建宗率領團隊為他進行臉部重建手術，包括採用隱藏傷口的內視鏡微創手術，搭配術中導航、3DX光等影像技術，下刀更精準，並能縮小手術傷口。

粉碎性骨折植鈦合金 術後復健需搭配輔具

對於粉碎性骨折與植入鈦合金手術，許宏志說明：「骨折通常有兩種，一種是橫斷性型骨折，像筷子折斷；還有一種是螺旋型骨折，就是像扭毛巾；粉碎性骨折就是橫斷加扭轉，有橫向的斷掉，也有斜向、縱向的裂痕。」容易引發急性腔室症侯群、骨髓炎與癒合不良三種狀況。

骨折後除了留意血腫，所謂的急性腔室症候群，是由於骨折易刺傷附近組織，導致受傷腫起的區域會越來越大，血液流到手指後卻不容易再回到身體，造成手臂腔室的壓力過大，就會形成急性腔室症候群。

骨髓炎是由於開刀完有外傷，細菌跑進去造成傷口發炎或骨頭發炎，就形成骨髓炎，在粉碎性骨折較為常見。骨髓暴露得越多，就越容易產生骨髓炎。

癒合不良的情況在於粉碎性骨折是扭轉加折彎，所以癒合時間較一般性骨折更久，平均約需3到6個月，如果再加上神經修復，平均要6個月才能開車或提重物。

另外，許宏志也提醒，肱骨受傷後要注意有無「垂腕症」。手部有三條神經「橈神經、尺神經、正中神經」，其中橈神經是影響騎車時手腕往上彎的關鍵，如果橈神經受傷，手腕就沒有辦往上彎，也叫垂腕症，是復健時一定要注意的狀況。

由於骨折對人體傷害性很大，許宏志建議復健時可搭配護具加速恢復，一般性骨折用腋下拐杖即可；粉碎性骨折需使用支撐強度大的夾板；年長者則可使用助行器，可以幫助支撐、不要再受傷；還有，骨頭需要重建，肌肉也需要重建，飲食的時候，這一階段多攝取鈣質、維生素D、蛋白質，可以修護身體的組織、加強機能。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55599

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