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壯陽藥提升閨房樂？謹記3用藥原則才能「性福」

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

對於有性功能障礙的男性而言，壯陽藥無異是一大誘惑。然而若藥品成分不明，可能傷身又無效，甚至造成身體器官永久損傷或致死風險。台灣食藥署提醒，有勃起障礙的男性，就醫時應主動告知疾病史與用藥史，如此才能既享房事之樂，更保障用藥安全。

須經醫師評估給藥 不當服用恐猝死

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區藥劑科潘建文藥師指出，因為壯陽藥係作用於陰莖海綿體，會讓海綿體的血管肌肉鬆弛、導致勃起效果。但是對於有心血管疾病的患者，若沒經過醫師評估就服用壯陽藥，可能與原本的慢性病藥物產生交互作用，加強血管肌肉鬆弛的藥性，嚴重恐使血壓下降太快，導致心臟負荷不了而有猝死風險。

切記三原則 安全用藥好性福

市面上合法的壯陽藥物，如大家耳熟能詳的藍色小藥丸：威而鋼，或是犀利士，還有其他同成分合法台廠藥，都是處方藥，必須透過醫師看診評估才能領藥。潘建文藥師叮嚀，房事上如有壯陽需求，須把握以下三原則：

一、不聽信，不購買：網路買到假藥風險高。

二、就醫評估並正確服藥：有藥物需求者，請找醫師評估並開立合法處方箋，領藥後應確實依照醫師及藥師指示服藥，切勿貪心想增強藥效而擅自加量。

三、服藥不適應立即停藥：服藥期間一旦出現身體嚴重不適，如昏眩、心臟不適，應立即就醫院檢查。

【延伸閱讀】

中年男服壯陽藥急送醫　竟是高血壓惹禍

不孕症男性的三大性福危機之一　勃起功能障礙

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55590

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https://www.healthnews.com.tw

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