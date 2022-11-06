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痛風常發作 增加中風、心肌梗塞風險

沈能元
痛風發作後60天內，出現心肌梗塞或中風機會為未發作者的兩倍。（Getty Images）
痛風發作後60天內，出現心肌梗塞或中風機會為未發作者的兩倍。（Getty Images）

經常痛風發作的人，應慎防心肌梗塞或中風發生！英國一項最新研究發現，痛風患者若有心臟疾病或曾經中風，發作後60天內出現心肌梗塞或中風機會為未發作者兩倍，發作後61至120天則為1.5倍。醫師表示，痛風與心肌梗塞及中風危險因子相似，痛風發作後，患者對心肌梗塞及中風應提高警覺。

高尿酸血症 也是心梗因子

引發痛風主要原因為「高尿酸血症」，台灣國泰醫院心血管中心主治醫師簡韶甫說，當體內尿酸過高，會累積在關節處形成結晶，此時即出現紅腫、發炎等痛風症狀。痛風風險因子，包括家族遺傳、男性、年齡增長、高尿酸血症、體重過重、飲酒過多等。其中，高尿酸血症也是心肌梗塞、中風及高血壓的重要危險因子。

簡韶甫表示，當每100cc血液中尿酸值超過6毫克時，屬於高尿酸血症，就可能會出現痛風症狀，但每個人體質不同，即使有高尿酸血症也不一定會出現痛風症狀。

全身性發炎 恐釀急性血栓

英國諾丁漢大學與基爾大學的研究證實，痛風與心肌梗塞、中風有相互關聯性。台灣新光醫院心臟內科主治醫師魏承駿說，痛風為一種發炎反應，且不侷限於關節，可說是全身性發炎反應，或體內受到氧化反應影響，長期處在發炎狀態，痛風與心肌梗塞、中風有相似的危險因子，導致痛風患者於痛風發作後，增加心肌梗塞、中風發生機率。

簡韶甫指出，國際研究證實，尿酸會隨著血液循環，造成血管慢性發炎，增加高血壓機會，同時會增加心血管硬化及斑塊形成，一旦痛風發作，此時體內為急性發炎反應，發炎反應細胞會隨著血液循環到達心臟、腦部，將使原先血管斑塊不穩定、破裂，若斑塊脫落將出現急性血栓，發生心肌梗塞、中風的風險增高。

避免發作 戒吃高普林食物

若要避免痛風、腦中風、心肌梗塞發作，簡韶甫及魏承駿強調，平時應定時量測血壓、控制三高；避免大吃大喝，少吃海鮮、內臟、菇類等高普林食物，戒菸戒酒；一周運動3至5天，每次運動30分鐘。

引起痛風原因也可能與遺傳有關，經醫師評估可以給予藥物治療。簡韶甫指出，常用於治療痛風的秋水仙素，可減少發炎反應及止痛，若長期服用，也可以降低心肌梗塞、中風機會。

減少痛風復發飲食方式 資料來源：國健署
減少痛風復發飲食方式 資料來源：國健署

中風 高血壓 英國

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