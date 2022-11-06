化療+切胃 老翁三期胃癌變二期

三期胃癌患者（左）到醫院分享抗癌經驗。（圖：台中榮總提供）

74歲林姓男子因解黑便就醫，診斷為第三期胃癌，經接受四次前導性化療縮小腫瘤 後，切除部分的胃，病理分期降為第二期，術後再接受輔助性化療四次，疾病控制穩定。

林姓男子分享抗癌心得說，他聽醫師的話，不但配合醫囑，現在服用一年口服化療藥物持續追蹤，生活恢復正常，能含飴弄孫。台中榮總一般外科醫師吳峯旭說，早期胃癌無特別症狀，不易察覺，當症狀出現後就醫，多數已不是早期了。過去三期胃癌傳統治療為直接開刀，術後再接受輔助性化療，但還是有一些風險高、手術 難度高的病患。

新的治療方式為病患在手術前、體力相對比較好的情況下接受二個月前導性化療，控制腫瘤、淋巴擴散的狀況，在病況較為穩下接受手術，術後再依病理結果，再接受輔助性化療。

台中榮總血液腫瘤科醫師石宇軒指出，前導性化療應用在高風險的病患，包括第三期胃癌或淋巴結較多的病患，臨床評估風險較高，前導性化療就是比較好的選擇。

吳峯旭說明，台中榮總自2019推行第三期胃癌的前導性化療，由血液腫瘤科團隊醫師負責，依據病人身體狀況量身訂做化療配方，配合外科團隊術前追蹤，有45%病人腫瘤縮小，另有55%病人在前導性化療腫瘤沒有惡化，甚至有患者術前化療，讓腫瘤完全消失不見。