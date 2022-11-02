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南韓梨泰院罹難者「擠到內臟破裂」 醫籲保命要點

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

南韓首爾梨泰院29日晚間發生踩踏事故，造成154死149傷。台灣前外傷醫學會理事長簡立建分析，事故現場擁擠到最下層的罹難者內臟破裂，且受困者超過「黃金救命5分鐘」回天乏術，呼籲主辦單位務必嚴控人潮密度、確保緊急通道暢通，才能避免憾事。

全球嚴重踩踏事件中，以1990年伊斯蘭教於麥加舉辦「宰牲節」造成1426人喪生最嚴重；其次是2010年柬埔寨金邊事故，共350人死亡；南韓梨泰院事件154死，目前高居第三。

超過「黃金救命5分鐘」恐回天乏術

簡立建研究各種踩踏事件，對於網路上流傳的應對方式，直言：「人一但停止呼吸5分鐘就死了，這就跟溺水一樣，你已經溺水了要怎麼救自己？下半身卡住都拉不出來。」一旦出事便難以自救。

罹難者除了窒息、心臟驟停，共通點是出現臉色蒼白、口鼻流血，以及腹部腫脹的情況。簡立建坦言，人群層層推疊，造成底下民眾遭重壓身亡，壓力大到肝臟、脾臟破裂出血，CPR時還會把血到擠到肚子裡面去，「前面的人摔倒，可能2、30個人摔倒在下面，但是後面可能有幾百人，一直往上擠壓，這時候他會有肺部的微血管破裂，再嚴重一點甚至會有腹內脹氣，踩踏破裂出血。」

簡立建表示，儘管外層民眾和醫護主動投入救援，但現場過度擁擠，能做的有限，甚至現場音樂震耳欲聾，隔壁巷子的民眾渾然不知，救護車也無法駛進去，救援難度非常高。

加強管制 確保救護車通行

簡立建呼籲大型活動主辦單位，應充分管控斜坡以及民眾的出入人數，尤其高危險的區域要加強管制，包括急救站、急救護送點、護送病人的路徑，每個可能發生緊急醫療需求的地方，應設置緊急急救站，並維持緊急護送病患通道的暢通，讓救護車能通行。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55640

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