近視配鏡卻無效？中年婦罹患這病 嚴重需動刀

（圖：健康醫療網提供）

一名45歲劉姓婦女覺得最近看東西變吃力，以為是眼鏡度數不足，但到眼鏡行驗光時，怎麼配鏡就是看不清楚，在驗光師建議下轉至眼科門診就醫，透過檢查發現竟是「白內障」造成。

白內障年輕化趨勢 高度近視要注意

衛生福利 部南投醫院眼科主任何建賢指出，當眼球內的水晶體變得混濁時，導致視覺模糊，即稱為白內障。以往大家都認為只有老人家「老化」才會得白內障，但其實近年來白內障有年輕化的趨勢，尤其罹患糖尿病 、眼睛疾患、眼睛受傷、高度近視等皆有可能提早罹患白內障。

視力不足又畏光 嚴重需植入「人工水晶體」

剛出現白內障的時候，症狀不明顯，察覺不易，可能會漸漸感到視力不足、畏光等症狀。何建賢主任表示，當白內障形成時就無法消失，初期還可以調整眼鏡度數因應，但倘若嚴重到一定程度時，便需要透過手術 植入人工水晶體來改善視力。

何建賢主任表示，白內障手術前除了需檢查水晶體情形，還需安排眼壓、眼軸等相關檢查。

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