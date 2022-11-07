我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不想用推特了嗎？這裡有個新選擇

CAA報告：微信右翼假資訊暴增 衝擊華裔選票

近視配鏡卻無效？中年婦罹患這病 嚴重需動刀

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

一名45歲劉姓婦女覺得最近看東西變吃力，以為是眼鏡度數不足，但到眼鏡行驗光時，怎麼配鏡就是看不清楚，在驗光師建議下轉至眼科門診就醫，透過檢查發現竟是「白內障」造成。

白內障年輕化趨勢 高度近視要注意

衛生福利部南投醫院眼科主任何建賢指出，當眼球內的水晶體變得混濁時，導致視覺模糊，即稱為白內障。以往大家都認為只有老人家「老化」才會得白內障，但其實近年來白內障有年輕化的趨勢，尤其罹患糖尿病、眼睛疾患、眼睛受傷、高度近視等皆有可能提早罹患白內障。

視力不足又畏光 嚴重需植入「人工水晶體」

剛出現白內障的時候，症狀不明顯，察覺不易，可能會漸漸感到視力不足、畏光等症狀。何建賢主任表示，當白內障形成時就無法消失，初期還可以調整眼鏡度數因應，但倘若嚴重到一定程度時，便需要透過手術植入人工水晶體來改善視力。

何建賢主任表示，白內障手術前除了需檢查水晶體情形，還需安排眼壓、眼軸等相關檢查。

【延伸閱讀】

過度用眼、胡亂用藥　當心白內障提早找上門！

視力模糊當心是「白內障」惹禍！　醫教５件事預防資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55588

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

手術 糖尿病 福利

上一則

坐骨神經痛不願開刀 老婦頻吃止痛藥釀成胃出血

延伸閱讀

魔鬼詩篇作者遇刺 經紀人透露失去一隻眼睛視力

魔鬼詩篇作者遇刺 經紀人透露失去一隻眼睛視力
黑影罩眼 原來是4公分腦下垂體瘤作祟

黑影罩眼 原來是4公分腦下垂體瘤作祟
6旬婦視力急速喪失 就醫驚見腦下垂體中風

6旬婦視力急速喪失 就醫驚見腦下垂體中風
孩子近視怎麼辦？ 解析常見矯正方式

孩子近視怎麼辦？ 解析常見矯正方式

熱門新聞

飲食減少糖分，可避免肌膚快速氧化。(取材自pexels)

少吃這些罪惡食物 5種生活習慣減齡維持少女感

2022-11-05 20:59
圖片來源 ／健康醫療網

即刻識別腦中風是救命關鍵 牢記3口訣

2022-11-05 00:30
台北市牙醫師公會假日舉辦全齡護齒園遊會，呼籲民眾重視口腔清潔和健康。（圖／牙醫師公會提供）

短命者缺牙多 掉一顆心血管疾病風險增1.5％

2022-10-30 18:02
（圖：健康醫療網提供）

壯陽藥提升閨房樂？謹記3用藥原則才能「性福」

2022-11-03 00:30
不能完全不吃澱粉主食。（取材自pexels）

狂節食、不吃零食 減肥卻沒成效？4減肥「禁忌」大公開

2022-11-03 02:10
新研究顯示下午和晚上運動更能控制血糖。圖為一名男子接受血糖測試。（歐新社）

彭博：下午和晚上運動 更能控制血糖

2022-11-02 04:56

超人氣

更多 >
患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇
樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元

樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元
破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐

破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐
美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人
封面故事／舒適退休 錢夠了嗎？

封面故事／舒適退休 錢夠了嗎？