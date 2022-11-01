我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

不跑沒時間了？鄭州富士康廠區傳當躺平試驗區 引返鄉恐慌

一家四口租住老舊公寓常感頭暈 檢查發現一氧化碳中毒

記者胡蓬生／苗栗即時報導
一氧化碳中毒時，必須及時接受治療以防後遺症發生。（圖／大千綜合醫院提供）
一氧化碳中毒時，必須及時接受治療以防後遺症發生。（圖／大千綜合醫院提供）

台灣苗栗縣范姓男子一家四口年初租了一間30年以上的老舊公寓，入住後常感頭暈、頭痛，但未進一步就醫。日前他的妻子就寢前突然倒地且意識不清，經救護車送醫檢查發現是一氧化碳中毒，他與兒女也有頭暈、四肢無力情形，檢查發現他們體內一氧化碳數值濃度都偏高，一家四口經高壓氧治療後，都已恢復。

大千綜合醫院高壓氧中心醫師羅浩儒表示，屋齡老舊、設備管線缺乏維護，較易發生一氧化碳中毒及火災嗆傷事件。因此，承租房子時一定要特別留意熱水器安裝地點及管路安全性。

為避免發生一氧化碳中毒意外，必須特別留意下列事項：熱水器不適合放在加蓋的陽台或室內，且避免在陽台加裝門窗及晾曬大量衣物；若安裝室內型熱水器，必須裝設排氣管；如果安裝環境通風不良或熱水器規格不符規定，應請特定瓦斯器具維修技術士檢查維修；使用熱水器時須注意室內空氣流通無虞，不因天冷或下雨就關閉窗戶。

他指出，一氧化碳無色無味，吸入後會快速與血液中的血紅素結合，使細胞缺氧，進而產生頭暈、想吐、四肢無力、意識改變等症狀。發生一氧化碳中毒時，應盡快將病人移到通風處，為避免腦部缺氧太久造成傷害，務必要在第一時間送至醫院接受高壓氧治療，以降低大腦或重要組織器官缺氧問題及遲發性神經後遺症。

羅浩儒醫師提醒民眾，近日天氣開始轉涼，不要因天氣寒冷就緊閉門窗，使用熱水器及瓦斯爐時，記得讓室內保持通風，以避免發生一氧化碳中毒意外。

范姓男子一家四口經高壓氧治療後順利恢復。（圖／大千綜合醫院提供）
范姓男子一家四口經高壓氧治療後順利恢復。（圖／大千綜合醫院提供）

上一則

19歲女大生患飛蚊症3天 竟是乳癌轉移腦瘤引起

下一則

19歲女大生患飛蚊症3天 竟是乳癌轉移腦瘤引起

延伸閱讀

伊恩颶風肆虐 北卡四人死亡

伊恩颶風肆虐 北卡四人死亡
新疆當局清零噴消毒劑 至少13維族村民中毒身亡

新疆當局清零噴消毒劑 至少13維族村民中毒身亡
自製減肥汁冰3天 杭州女喝下後中毒險送命

自製減肥汁冰3天 杭州女喝下後中毒險送命
醫師的話／吃對食物、營養品 促進血液循環

醫師的話／吃對食物、營養品 促進血液循環

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

總是睡睡醒醒、天未亮就醒？醫揭「失眠」對身體傷害

2022-10-30 01:15
董氏基金會26日舉行記者會，現場超過70位中高齡者出席響應，跟著藝人王滿嬌、王中平一起進行紓壓放鬆運動。（圖／董氏基金會提供）

邁入老年「失落感加劇」 專家籲4招預防老年憂鬱

2022-10-26 18:00
招名威提醒，熱水壺若長時間不清洗，內壁上的水垢所滋生的細菌數就有可能比地板或馬桶坐墊還高。（圖／翻攝自招名威臉書）

飯店蓮蓬頭跟熱水壺誰髒？他提醒這未清潔比馬桶髒的多

2022-10-29 05:25
台北市牙醫師公會假日舉辦全齡護齒園遊會，呼籲民眾重視口腔清潔和健康。（圖／牙醫師公會提供）

短命者缺牙多 掉一顆心血管疾病風險增1.5％

2022-10-30 18:02
長安醫院復健科醫師陳音翰說，一般的肌肉痠痛大概一周內會自然改善、恢復，但若是一周以上都未改善，應該去看醫師，了解有沒有其他原因造成肌肉痠痛。（圖／長安醫院提供）

運動後造成身體痠痛 復健科醫師教你這4招

2022-10-30 05:14
台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿幫小澄檢查腎臟功能。（圖／台中慈濟醫院提供）

15歲高中女踩飛輪10分鐘 竟出現「可樂尿」、無法站立

2022-10-28 05:18

超人氣

更多 >
好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷

好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷
中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多

中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多
全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報
「我抓住了她一隻手」澳洲男憶魂斷梨泰院好友：救不了

「我抓住了她一隻手」澳洲男憶魂斷梨泰院好友：救不了
金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她

金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她