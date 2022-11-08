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糖尿病患忌口 鹽、醬汁淺嘗就好

林佩均
調味醬汁雖然可以提升食物美味，但要注意添加分量，才能避免鹽分攝取過量。（圖：台中慈濟醫院提供）
調味醬汁雖然可以提升食物美味，但要注意添加分量，才能避免鹽分攝取過量。（圖：台中慈濟醫院提供）

多數糖尿病人知道要節制飲食，精打細算「糖與油」；一般人也以為含「醣」食物才會引起糖尿病。醫師提醒，鹽的攝取更要錙銖計較，攝取太多鹽，不僅會高血壓，還會影響血糖值，可能使糖尿病惡化或引起慢性腎臟病，鹽是人體重要元素，要謹「鹽」慎行，才能常保健康。

台灣台中慈濟醫院營養師楊忠偉表示，造成高血壓、高血脂、高血糖的原因，大部分都是「飲食」出問題。食物加入油、鹽、糖可以刺激味蕾，但過量會增加身體負擔。

楊忠偉說，過多的油會影響血管內皮組織；醣太多會讓血液變濃稠流動變慢；鹽過量則會讓水分滯留體內，增加心血管負荷。

食鹽富含鈉離子，每1公克食鹽，約含400毫克鈉，鈉是人體所需的微量元素，但是不能過量。根據國健署建議，成人每日鹽分攝取總量約6公克（鈉含量2400毫克），建議糖尿病人控制鈉的攝取，每日鹽攝取量為4至6公克。

台中慈濟醫院家醫科主治醫師李宜軒分析，許多餐廳的美味佳餚，常靠「獨門醬汁」調味，這是外食族群攝取「鹽」容易超標的原因，鹽吃太多不只會高血壓，還會傷腎。

李宜軒說，高鹽飲食和肥胖有關，因為肥胖會讓胰島素阻抗增加，且使用效率變差，所以會分泌更多胰島素，讓病人容易飢餓，惡性循環下，不只體重變重，更讓血糖居高不下。因此，糖尿病人要「控醣」，對「鹽」也要斤斤計較。

楊忠偉建議，外食族選購食物要多用心，少吃油炸、醃製、勾芡或羹湯類食物，甚至連沾醬、調味粉的鹽分都容易過量，淺嘗即可，宜選擇最接近原形、原味的食物最好。

高血壓 糖尿病 血糖

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