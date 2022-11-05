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82歲婦誤吞假牙 19天後自然排出

趙容萱
醫師許人文說明，染疫阿嬤誤吞金屬假牙（紅圈處），19天後自行排出。（圖：烏日林新醫院提供）
醫師許人文說明，染疫阿嬤誤吞金屬假牙（紅圈處），19天後自行排出。（圖：烏日林新醫院提供）

台灣台中一名82歲婦人罹患糖尿病、帕金森氏症及水腦症等長期臥床，9月初染疫，因吸入性肺炎發燒、呼吸困難入住烏日林新醫院專責病房治療，住院期間接受口腔護理照護時，誤吞約2公分乘1公分的金屬假牙，在醫療團隊細心照護下，金牙在19天後自行排出，讓醫護、家屬都歡欣鼓舞。

烏日林新醫院胸腔內科醫師許人文說，這名婦人住院期間，有一顆金屬假牙臼齒搖晃厲害，因拔牙在疫情期間非屬牙科急症，無法會診牙醫處理，原本打算用細長線繩固定以防誤食，但說時遲那時快，她竟然一口吞下去。

許人文指出，考量當時婦人的Ct值20.8，仍處於高傳染期，加上狀況不佳不適合內視鏡夾出，經討論研判金屬假牙可能會自行排出，決定先採取保守治療。

許人文和專責病房護理團隊為了觀察這顆假牙是否順利排出，每一兩天就安排婦人做腹部X光檢查，避免金屬假牙銳利處因移動劃傷腸胃部黏膜。

醫師許人文說明，染疫阿嬤誤吞金屬假牙，19天後自行排出。（圖：烏日林新醫院提供）
醫師許人文說明，染疫阿嬤誤吞金屬假牙，19天後自行排出。（圖：烏日林新醫院提供）

許人文說明，根據醫學統計，假牙吞入最容易卡在食道下段處，或者是小腸的迴腸段要進入大腸的交界處；正常的胃腸道蠕動，從進食到排出約需兩天，但這位婦人延遲排空長達19天，主要跟長年患有糖尿病、帕金森氏症都常會有胃腸道蠕動變慢，醫師開立藥物無太大改善，這顆金牙龜速前進，經過19天排出，家屬得知也非常感激醫療團隊照護，並妥善保存下來這顆金牙當紀念。

許人文呼籲，長期臥床的病人，若裝有活動假牙或假牙出現鬆動時，就應適時取下，尤其是金屬假牙一邊較為尖銳，萬一造成吞食，可能導致胃腸道割傷出血或穿孔，引發腹膜炎，不可不慎。

糖尿病 醫學 疫情

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