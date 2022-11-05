疫後呼吸道病增 6大症狀速就醫

新冠疫情至今兩年多，台灣桃園天晟醫院小兒科主任温秀惠發現有「免疫負債」的情況。（圖：天晟醫院提供）

新冠疫情 至今兩年多，有醫師發現疫情造成「免疫負債」，使今年秋天因各種病毒、細菌及黴漿菌感染造成支氣管炎或肺炎，至兒科門診就醫的病童明顯增加，其中因發燒、咳嗽厲害、痰多、呼吸急促，需住院進一步治療的病童不在少數，目前治療方式以支持性療法為主。

台灣桃園天晟醫院小兒科主任温秀惠表示，嬰幼兒感染呼吸道融合病毒的症狀雖然剛開始與一般感冒相似，但容易造成嚴重細支氣管炎或肺炎，甚至出現血氧濃度降低或及呼吸窘迫現象。若病童出現高燒不退、呼吸喘、躁動不安、活動力降低、食慾不佳或脫水等六大症狀時，應盡早就醫。

温秀惠說，最近兩個月在126位因呼吸道症狀住院的病童中，有30%是由呼吸道融合病毒感染所引起，且少數病例還合併黴漿菌、肺炎鏈球菌或A型流感 病毒感染，造成嚴重的下呼吸道感染。

温秀惠指，呼吸道融合病毒好發秋冬季節，容易侵犯兩歲以下的幼兒，主要藉由飛沫或直接接觸傳染，潛伏期約為二至八天，會造成支氣管水腫、氣道阻塞，患者會出現發燒、厲害咳嗽、呼吸急促等症狀，嚴重者會併發喘鳴、鼻翼搧動、肋骨下凹陷或發紺。新冠疫情至今兩年多，有醫師發現疫情造成「免疫負債」，使今年秋天因各種病毒、細菌及黴漿菌感染造成支氣管炎或肺炎，至兒科門診就醫的病童明顯增加，其中因發燒、咳嗽厲害、痰多、呼吸急促，需住院進一步治療的病童不在少數，目前治療方式以支持性療法為主。

台灣桃園天晟醫院小兒科主任温秀惠表示，嬰幼兒感染呼吸道融合病毒的症狀雖然剛開始與一般感冒相似，但容易造成嚴重細支氣管炎或肺炎，甚至出現血氧濃度降低或及呼吸窘迫現象。若病童出現高燒不退、呼吸喘、躁動不安、活動力降低、食慾不佳或脫水等六大症狀時，應盡早就醫。

温秀惠說，最近兩個月在126位因呼吸道症狀住院的病童中，有30%是由呼吸道融合病毒感染所引起，且少數病例還合併黴漿菌、肺炎鏈球菌或A型流感病毒感染，造成嚴重的下呼吸道感染。

温秀惠指，呼吸道融合病毒好發秋冬季節，容易侵犯兩歲以下的幼兒，主要藉由飛沫或直接接觸傳染，潛伏期約為二至八天，會造成支氣管水腫、氣道阻塞，患者會出現發燒、厲害咳嗽、呼吸急促等症狀，嚴重者會併發喘鳴、鼻翼搧動、肋骨下凹陷或發紺。