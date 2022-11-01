南韓梨泰院事件「生還者恐變植物人」救護員點出救助2重點

(取材自健康醫療網)

韓國梨泰院 29日晚間發生踩踏事故，共155人死亡。死因大多數為窒息，台救護員趙崇易表示，腦部只要缺氧逾4分鐘，就會造成腦部不可逆的損傷，最嚴重恐變成植物人。若看到旁人窒息或受傷，幫助求救與立即加壓止血就是最好的協助方式。

首爾大學醫學 院急診醫學科教授宋慶準指出，救護人員趕到時，大多數傷亡者已經停止心跳，說明被壓在人堆下胸廓受壓，肺部無法膨脹，呼吸衰竭而死。

腦部缺氧逾4分鐘 恐腦死變成植物人

根據醫學統計，腦部只要缺氧到第4分鐘，腦部細胞就會開始死亡，而且損傷不可逆。趙崇易說明，為呼吸停止的人急救，10分鐘內能搶救回來就已經是很好的情況了，想想一個活人閉氣10分鐘，會產生什麼後果。

一旦腦部缺氧損傷，趙崇易強調：「看腦部損傷在哪個部位，可能單側肢體無力、手指不能握、大拇指動不了，或是失去某一部分的味覺、一隻眼睛看不到，或一隻眼睛不能動，我們統稱叫神經學症狀。講白一點就是我們腦部控制神經，神經控制身體傳導，然後命令你的身體做動作。當腦部這個總司令受傷，指命沒有辦法好好傳達的時候，身體一定會有一些殘疾，最嚴重就是所謂植物人、腦死，只剩下呼吸跟心跳功能，腦已經沒有任何的思考、判斷和反應能力，這就是除了死亡之外，缺氧導致最嚴重的後果。」

架開手肘、抱膝成球狀吸爭取呼吸空間

民眾身處踩踏現場要如何應對？趙崇易坦言，現場過於擁擠，能做的有限，「用力」把手肘架開，盡量爭取胸口周圍的活動空間，肺部就像氣球，因此要有讓氣球吹開膨脹的空間；若不小心跌倒，則可蹲在地上，手肘碰膝護頸椎，讓整個人呈現一顆球狀，保留自己的呼吸空間。但也要小心，一旦人潮過擠，旁人很難發現地上有人蹲著、接連踩上去，故蹲低姿勢要夠穩固，才不容易從側面被踢翻。

若民眾幸運逃出來，代表呼吸已沒有大問題，只要待在能夠呼吸的空間就安全了；那看到旁人還有呼吸但是受傷，可以如何從旁協助？趙崇易建議兩個動作就好：「第一是幫他求救，因為昏迷的原因有太多潛在的因素，必須由專業醫療人員做處置；第二個是如果身上有明顯出血的傷口，例如撕裂，就立刻幫他加壓止血。因為內出血只能靠外部注射藥物、院前超音波或是送到醫院後開刀才能解決，幫忙求救已經是做了大事了。」

跨年夜將近，如何在上百萬人的密度中防止危機？趙崇易呼籲，以梨泰院事件來看，連拿出手機都有困難，已不太有能應變的空間，沒辦法判斷人群人潮何時做什麼動作，外層的人一直湊熱鬧往內層擠，不知道裡面已經有人窒息、發生什麼事，防不慎防，加上現在還是有疫情 ，及早遠離危險區域、減少群聚，就是最好的自保方式。

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資料來源：健康醫療網

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