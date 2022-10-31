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二尖瓣逆流喘不過氣騎車還跌倒 達文西瓣膜修補手術救命

記者游振昇／台中即時報導
鄒姓老翁（中間)術後回診與鄭伯智副院長(右一)、張建榮醫師(左一)合影。（圖／童綜合醫院提供）
鄒姓老翁（中間)術後回診與鄭伯智副院長(右一)、張建榮醫師(左一)合影。（圖／童綜合醫院提供）

86歲鄒姓老翁近期出現頭暈、喘不過氣情形，還騎機車跌倒，家人送至醫診療，檢查後確認他心臟冠狀動脈阻塞併中重度二尖瓣膜閉鎖不全，安排手術，利用達文西機械手臂3D內視鏡看到二尖瓣膜缺損處，修補缺損的二尖瓣膜，手術後隔天即轉出加護病房，住院5天即出院返家。

台灣童綜合醫院心臟內科張建榮醫師先進行經導管支架置放術，將阻塞的動脈血管擴張打通後，在將支架置入防止血管再度堵塞，立即改善血流，病人術後恢復良好。

10天後再由心臟外科鄭伯智副院長進行達文西瓣膜修補手術，從右側胸腔進入左心房，利用達文西機械手臂3D內視鏡看到二尖瓣膜缺損處，利用手臂靈活360度旋轉優勢來精密修補缺損的二尖瓣膜，手術成功，術後隔日即轉出加護病房，住院5日即出院返家，重拾往日健康，騎車、種菜等都如昔日般正常。

童綜合心臟內科張建榮醫師表示，隨著年紀增長，人體內的血管也逐漸老化，原本有彈性的血管會硬化，並且因為脂肪沉積或體內廢物堆積造成血管狹窄進而阻塞，初期的血管阻塞沒有明顯症狀，但阻塞情況越惡化就會導致身體血流越來越少而出現病症。心臟內供應心肌血液的任何一條管狀動脈發生狹窄或阻塞時，氧氣與養分無法供給給心臟，影響心肌收縮功能，嚴重實際會引發心衰竭或心律不整而死亡，因此需要經由經導管支架置放手術來擴張血管。

心臟瓣膜則就像門扉，血液也可藉由心臟搏動循環進出心臟，二尖瓣位於左心房與左心室之間，當二尖瓣膜無法閉合時就會造成血液逆流回左心房，病人會感到頭暈、喘不過去或胸悶等狀況，重度二尖瓣膜逆流患者可能會因心臟衰竭或其他併發症死亡，因此即早發現即早進行手術治療就能避免心臟衰竭的發生。

鄭伯智副院長指出，傳統胸骨鋸開的心臟手術，執行至今已70年，雖然歷史悠久但絕對經得起考驗，是目前認為最直接且有效的手術方式，但正前胸留下的長條痕跡是眾多心臟病患者揮之不去的夢魘；傷口疼痛，復原緩慢，也讓像鄒姓老翁一樣的高齡者，或者行動不佳、附帶臟器功能減退的心臟病患者裹足不前，不願面對應有的治療。

他說心臟的二尖瓣膜、三尖瓣膜、左心房腫瘤、心房顫動和心肌肥厚症都屬於深層心臟結構，執行手術時需鋸開胸骨和細長器械才能處理，但達文西機械手臂是從心臟的右邊進入心臟的後方，直接面對病灶來進行修復，省去鋸開胸骨與止血的繁瑣步驟。

同時組織破壞減少，傷口疼痛改善，有些患者甚至在脫離呼吸器後，可在加護病房下床步行和復健運動 ，鄭伯智副院長強調，心臟疾病其實並不可怕，對症下藥才是正途，心臟手術也無需恐懼，只要能找到專門與負責任地心臟內外科醫師，確實詳細討論各種治療方式的優缺點，住院過程配合醫院的安排，自然就能得到「心」病痊癒的理想成果。

鄒生老翁手術完一個月即可進行農作。（圖／童綜合醫院提供）
鄒生老翁手術完一個月即可進行農作。（圖／童綜合醫院提供）

手術 心臟病 併發症

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