尿道懸吊手術 有助改善漏尿、尿失禁

許多產後及更年期女性會有頻尿與漏尿的尿失禁問題，通常在咳嗽、打噴嚏、大笑或突然站起來時無法控制的漏尿，又稱為「應力性尿失禁」。

52歲的林姓婦人過去經歷三胎自然產，每胎生產完後都有頻尿與漏尿的問題，但過了一段時間後就能恢復。隨著年齡增長，她發現咳嗽、打噴嚏時又會開始漏尿，一開始只漏一兩滴，後來動作一大尿液便會控制不住地漏出。林婦擔心旁人會聞到異味，不敢外出，且每天都墊著護墊，反而使陰道及尿道反覆感染發炎，心靈及生活品質大受影響。

台灣恩主公醫院婦產科呂佳澍醫師指出，許多產後及更年期女性會有頻尿與漏尿的尿失禁問題，通常在咳嗽、打噴嚏、大笑或突然站起來時無法控制的漏尿，又稱為「應力性尿失禁」。

大部分產後的尿失禁三到六個月左右就會自行恢復，但更年期後的婦女因為女性賀爾蒙分泌減少，使陰道壁變薄和骨盆肌肉 鬆弛，當遇上需要腹部用力的動作時便容易控制不住地漏尿，症狀輕微的可能只會漏一或二滴，但症狀較為嚴重者，可能一次就漏一片，甚至需要使用護墊來防止尿液滲出，但也因長期使用護墊，夏天容易在私密處起疹子，甚至使陰道及尿道感染發炎。

除了更年期，多胎自然產、常提重物及慢性咳嗽者也是應力性尿失禁的高風險族群。呂佳澍醫師表示，輕微的應力型尿失禁可以使用保守治療以及藥物治療，對於嚴重者，在兩種治療皆無效後，可以考慮手術 介入。目前主流的手術為「尿道中段懸吊手術」，透過人工合成聚丙烯材質的吊帶，穿過恥骨後間隙或閉孔膜，置放於尿道中段下達到穩定支撐的目的，優點是手術成功率高達九成以上、傷口小、住院時間短。

林婦到婦產科就醫後，決定以尿道中段懸吊術治療，術後2天出院，追蹤半年後恢復良好，也不再漏尿。呂佳澍醫師提醒，平時可藉由凱格爾運動及避免憋尿、常提重物與過度勞累作為保健之道，若已經有尿失禁且影響生活品質，則應前往婦產科門診就醫，與醫師諮詢後找到最適合自己的治療方式。

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