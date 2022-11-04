腳刺刺的、不自覺抖動…「不寧腿症候群」 4招可檢測

不寧腿症狀多元，患者睡覺時腿部常不自覺抖動、腳很癢，會影響睡眠。（Getty Images）

睡覺或久坐時，總覺得腿有螞蟻在爬、氣泡在皮膚間遊走、不自覺抖動、腳刺刺的，有時像被電到，出現這類腿部異常感受，可能罹患「不寧腿症候群」。根據統計，不寧腿症候群全球盛行率約5%，女性發生機率比男性高，整體約3成屬於原發性患者，通常在10歲前出現症狀，但常被認為是生長痛，等到成年症狀加劇時才就醫。

腳痠刺痛 不寧腿影響睡眠

台灣雙和醫院睡眠中心主任、神經內科專任主治醫師鄔定宇表示，不寧腿的症狀多元，有患者睡覺時腿部不安寧導致失眠 ，也有患者反映「腳很癢」常感覺有蟲在爬，還有患者久坐後腳痠痛、有刺痛感，每位患者的症狀都不盡相同，讓患者在求診的過程中，容易被誤診，甚至找不到原因，等到30歲到40歲時，嚴重到影響生活，才終於被確診。

鄔定宇指出，臨床上會依照四大標準症狀，判定是否罹患不寧腿症候群：一是雙腳時常感受到不舒服；二是「靜止時」如坐著、睡覺時，發生不舒服的感覺更明顯；三是腿部不舒服症狀會在活動後緩解；四是早上症狀輕微，下午至傍晚時症狀嚴重。只要四項症狀都符合，即可判定罹患不寧腿症候群。

兒時發病 易誤診為成長痛

造成不寧腿症候群分為先天與後天，鄔定宇說，先天屬於家族遺傳，目前研究與腦中多巴胺代謝有關，通常小時候就會發病，初期易被誤診為「多發性神經病變」，有些患者因症狀輕微，家人常以為孩子是成長痛而延誤被診斷的時間。如果是家族遺傳引起的不寧腿症候群，研究顯示，發病時間會一代比一代年輕，症狀也會一代比一代嚴重。

後天導致的不寧腿症候群，常與體內缺鐵有關，如洗腎患者、懷孕婦女、糖尿病 患者、缺鐵性貧血者、素食者等，都屬於高風險族群。此外，女性經期容易缺鐵，因此女性患者多於男性。

根據調查，不寧腿症候群台灣或東南亞 盛行率約1%到2%，換算出台灣約50萬人罹患不寧腿症候群。

鄔定宇表示，台灣盛行率應被低估，實際罹患人數應該更多，台灣是洗腎大國，加上人口老化糖尿病患者逐年增加，很多患者是因為不寧腿症候群影響睡眠才間接被診斷出來。患者睡眠時，常合併肢體抽痛，間接性不規則抽動，較淺眠，患者也容易不自覺踢枕邊人，影響枕邊人睡眠。

飲食均衡 減少刺激性食物

不寧腿症候群治療方式，若是原發性患者，會先確認是大腦傳達吸收鐵質的功能變差，或是多巴胺代謝有關，前者可投以抗癲癇藥物，後者則給予多巴促進劑治療，但效果有限；後天引起的患者，多是因缺鐵導致，建議補充鐵劑改善。

避免罹患不寧腿症候群 資料來源／鄔定宇，製表／陳雨鑫

部分不寧腿症候群的患者不一定要透過藥物治療，鄔定宇建議，可先調整飲食，減少攝取刺激性食物，如茶、咖啡等，多補充含鐵食物，如豬肝、紅肉、深綠色蔬菜，以及避免過度攝取酒精或尼古丁。如果不寧腿症候群已嚴重影響睡眠及白天精神狀況，可投以安眠藥物治療。

避免不寧腿症候群上身，鄔定宇說，最好的預防方法是飲食均衡，若患有慢性失血的疾病，像胃潰瘍、痔瘡，或靜脈曲張，都可能增加罹患不寧腿症候群機率，排除這些疾病也能達到預防效果。