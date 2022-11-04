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30多歲的她嘴飄「苦鹹味」胃食道逆流惹禍

許政榆
康本初醫師提醒，飲食習慣改變、民眾肥胖情形增加，胃食道逆流盛行率也上升，提高罹患食道癌風險。（圖：書田診所提供）
康本初醫師提醒，飲食習慣改變、民眾肥胖情形增加，胃食道逆流盛行率也上升，提高罹患食道癌風險。（圖：書田診所提供）

味覺突然改變，小心胃食道逆流惹禍。30多歲的吳小姐最近幾個月，時常在早上起床時，感覺嘴巴有「鹹鹹苦苦」味道，且喉嚨有異物卡住感，用快篩確認為陰性、並非新冠肺炎問題，赴醫院門診檢查後，發現竟是罹患胃食道逆流。

台北書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初表示，「味覺異常」屬於較主觀的症狀，過去相較視覺、聽覺，較不被民眾重視，但受到新冠疫情侵襲，有愈來愈多人發現到味覺異常重要性。

針對「味覺異常」問題，康本初說，可能是局部問題，像是舌頭、口腔、鼻腔疾病還有胃食道逆流；而全身的問題包括藥物副作用、內分泌異常及腎臟疾病等。

常見症狀 火燒心、嘔酸水

胃食道逆流是現代人常見的疾病，康本初表示，發生原因可能是食道與胃交界處的括約肌關閉不緊密、胃酸過多、體重過重讓腹壓增加影響括約肌，或是藥物引起，若胃酸逆流到食道，進一步逆流到咽喉、口腔，胃酸恐損害味蕾細胞、或刺激唾液腺，引起味覺異常、口腔異味等。

典型的胃食道逆流症狀，包括火燒心、嘔酸水、長期咳嗽、喉嚨異物感等，康本初指出，目前胃食道逆流以藥物治療為主，民眾也要調整生活習慣，包括減少咖啡、甜食、酸辣刺激性食物，也要放慢進食速度，避免菸酒，用餐後間隔2小時再躺下；過重肥胖者須適度減重。

康本初指出，胃食道逆流發生也與情緒、壓力有關，適度舒壓養成運動習慣，有助於減少胃食道逆流發生。

康本初提醒，隨著飲食習慣改變、民眾肥胖情形增加，胃食道逆流盛行率也在上升，長期輕忽恐提高罹患食道癌風險，若有相關症狀反覆出現，應儘早進行治療。

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