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頭痛太頻繁當心是腫瘤作祟 出現這些狀況趕緊就醫

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
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37歲李先生，半年前突然開始頻繁頭痛，頭痛狀況時好時壞，一度有改善一些，但9月初開始又每天發作，極度脹痛的感覺讓他無法忍受，還會伴隨乾嘔、反胃感覺，還曾因頭痛而自睡夢中痛醒，而且打噴嚏跟咳嗽也會讓頭痛惡化，每天靠普拿疼才比較能夠正常生活，因而至腦科頭痛門診就醫，經腦部電腦斷層後發現腦部額葉區有一顆腫瘤，以致壓迫周圍組織導致近期頭痛頻繁發生。

頭痛分2原因 9成屬原發性頭痛

台灣安南醫院神經內科主治醫師杜宜憲說明，頭痛成因分為原發性跟次發性，九成以上病人都屬於原發性頭痛，包括偏頭痛、叢發性頭痛和緊縮型頭痛等。次發性頭痛則代表背後可能有其他疾病因而導致頭痛，比如腦出血、腦瘤、腦膜炎及癲癇等，必須透過醫師詳細問診後才能找出潛在的次發性頭痛病人，像李先生提到「打噴嚏咳嗽會讓頭痛惡化」及「頭痛讓他痛醒」就是非常需要注意的警訊。

頭痛合併這些助況 應立即就醫防憾事

杜宜憲主治醫師強調，當自身的頭痛出現以下情形時，必須小心次發性頭痛的可能性，例如突然出現的劇烈頭痛、頭痛在數秒內衝到頂點、頭痛逐漸加劇惡化、在出力咳嗽打噴嚏時發生的頭痛、頭痛程度會因為不同姿勢有變化、50歲以後才出現的頭痛，或是頭痛伴隨其他症狀，如發燒、昏迷、複視有疊影出現、肢體無力、平衡困難和口齒不清，如有以上症狀，務必趕緊到神經科評估檢查，千萬勿以為只是一般頭痛錯失最佳治療時間，輕忽不得。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55559


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