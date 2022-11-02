幼童便祕別輕忽 好發3時期 醫：腹部常脹痛得留意

醫師說，當孩子常有腹部脹痛、生長遲緩、體重偏輕、神經學反射異常、對軟便藥物無適當反應時，建議至醫院做更進一步評估及檢查，有機會找出病因並解決症狀。（本報資料照片）

不少幼童常因纖維量攝取過少或開始學習自己如廁解便衍生壓力，而有便祕 現象，醫師提醒，家長應掌握家中孩童解便情形，若常有腹部脹痛、生長遲緩、體重偏輕等症狀，更應盡速就醫解決。

4歲小玲平時活潑好動，日前晚飯後肚臍周圍疼痛，半夜腹部喊疼睡不著覺，媽媽帶著小玲前來台灣衛福部新營醫院急診，經醫師問診判斷是便祕併糞便崁塞造成腹痛，以灌腸劑幫小玲清腸，10鐘後小玲解了許多宿便後順利離開。

新營醫院兒科主治醫師張經旼說，兒科急診常遇到腹痛兒童來就醫，約30%是因便祕引發急性腹痛，在兒童腸胃科門診也有近25%小朋友因便祕來就醫。

張經旼說，有些家長以為便祕只要不引起惡心、嘔吐、腹痛等，不影響到生活作息就不去理會它，其實這是錯誤觀念。

肛門恐裂傷出血

他表示，便祕除會導致腹痛、食欲不振、體重減輕等，也可能因小朋友大便太粗硬，導致肛門裂傷出血，更常因解便疼痛不敢排便，如此惡性循環，便祕會更加嚴重。

至於怎樣才算是便祕呢？張經旼說，如果家長發現孩子1個月內有以下兩種症狀出現：解便會痛、糞便太硬、過粗、用力排便還是排不出來，排便次數一周小於2次，就是便祕。

他指出，兒童便祕常見於三個時期：

1、6個月至2歲，因開始吃副食品，纖維量攝取過少，易導致嬰幼兒便祕。

2、剛訓練上廁所習慣還不能適應時。

3、求學階段，因不敢在學校上大號或排便習慣不佳導致。

腹部脹痛找病因

功能性便祕治療，原則一開始會使用軟便藥物甚至灌腸，幫助孩子先排掉宿便，以及處理肛門裂傷導致不敢解便問題，後續訓練排便習慣，才有機會調降完全停藥，期間須不斷給予小孩和家長心理建設以及飲食和生活習慣衛教，這有賴家長、孩子和醫師間合作。