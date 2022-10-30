躁鬱症襲來無聲無息 「這族群」要特別注意

（圖：健康醫療網提供）

雙向情感障礙症，或稱雙極性疾患症（Bipolar disorder），就是俗稱的「躁鬱症」，全球盛行率約為1%。

躁鬱症顧名思義就是病人會出現躁症和鬱症，情緒會週期性的過度高昂或低落。在躁症期，病人通常會出現異常自信、精力旺盛、講話快速、跳躍性思考等情形，而不計後果的失控行為（如：過度慷慨亂花錢），也是躁症期時最常見的情形；在鬱症期，病人常有失眠 、情緒低落、疲倦、反應遲鈍等情形，甚至可能會有輕生的念頭，新竹臺大分院生醫醫院竹東院區精神醫學 部醫師林建亨指出，躁鬱症是情緒波動劇烈且容易復發的慢性疾病，病人的情緒會在躁期與鬱期反覆迴蕩，因此需要透過藥物治療以讓情緒維持穩定。

躁鬱症主要有兩大類治療藥物，一類是抗癲癇藥物，透過阻斷神經傳導物質穩定神經；另一類則是抗精神病藥物，阻斷多巴胺相關作用來穩定神經，同時可抑制幻想、幻覺。林建亨醫師表示，躁鬱症藥物的給藥方式分為口服、長效針劑，選擇口服劑的患者必須持續天天服用來維持血中濃度，而長效針劑，例如新一代長效針劑，給藥間隔拉長，最長能採每月一次的注射方式，對生活忙碌無法回診、容易漏藥的患者而言，是較能穩定維持藥物濃度的治療選項，對於病情穩定的患者而言，持續接受長效針劑注射也可預防病情復發。

青少年處發病高峰期

躁鬱症發病的平均年齡為20－30歲，且發病年齡分別落在17歲、26歲及42歲三大高峰，若是在21歲以前發病，患者的物質濫用、酒精濫用、自殺比例都會提高，且更容易產生快速循環型躁鬱症，會比一般躁鬱症更難醫治，因此提早讓青少年提高對躁鬱症狀的察覺是相當重要的。

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資料來源：健康醫療網

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