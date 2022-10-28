15歲高中女踩飛輪10分鐘 竟出現「可樂尿」、無法站立

台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿幫小澄檢查腎臟功能。（圖／台中慈濟醫院提供）

台灣台中市15歲女高中生小澄（化名）踩飛輪10分鐘，竟出現可樂尿、站不起來等症狀，母親嚇得就醫。經醫師診斷出為「橫紋肌溶解症」，尿液、血液檢驗數據超標100倍、肝功能指數 是正常值的20倍，所幸住院一周觀察後，康復出院。

小澄選修一周一次的校內運動休閒課，教練帶領跟著田徑隊選手訓練，當天課程飛輪腳踏車，依規定重量與速度進行間歇運動，做心肺功能練習，1組1分鐘，30秒踩60下後休息30秒，重覆10組。小澄表示，雖然運動負荷比平時大，當下感到腿軟，但是並不以為意。

家人起初以為是「鐵腿」，不以為意，想不到隔了2天愈來愈嚴重，不但尿液呈可樂般的深褐色，甚至連站都站不起來，趕緊帶孩子就醫。

台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿分析，從小澄的身體表現以及尿液、血液檢驗數據發現：肌酸磷化酵素 Creatine kinase (CK)超過2萬，是正常值200 U/L的100倍；肝功能指數AST (aspartate aminotransferase)超過1千，是正常值50 U/L以內的20倍，數據大幅上升顯示肌肉 出了問題，依此診斷為「橫紋肌溶解症」。

李敏駿指出，「橫紋肌溶解症」通常發生在突然超出負荷的訓練或壓力性改變，造成肌肉損傷，更擔心後續有肌球蛋白跑到腎臟導致腎小管阻塞，刺激發炎的反應就可能造成「急性腎衰竭」，一旦未做好處理可能就要做緊急的透析治療。

另外要注意，細胞損傷可能出現鉀離子上升也就是高血鉀症，會造成心律不整，心搏緩慢，嚴重會有心跳停止與猝死發生，所以這樣的疾病還要監控好脈搏、心跳。

小澄被收治住院治療，李敏駿主任讓他確實臥床休息、補充足夠水份避免腎臟發生進一步傷害，同時持續監控腎臟、小便的量與顏色及血壓 心跳等數據，經住院觀察一周並做腎臟超音波確認沒有問題，能恢復自行走路才出院。