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動脈灌注化療 減少口腔癌顏面受損

記者王昭月／綜合報導
高雄英沛爾診所院長吳誌峰表示，動脈灌注化療廣泛應用在口腔開刀前，先灌注化學藥物縮小腫瘤再開刀，讓手術切除更容易進行，也進而保存顏面的外觀及機能。（圖：吳誌峰提供）
高雄英沛爾診所院長吳誌峰表示，動脈灌注化療廣泛應用在口腔開刀前，先灌注化學藥物縮小腫瘤再開刀，讓手術切除更容易進行，也進而保存顏面的外觀及機能。（圖：吳誌峰提供）

嘉義一名罹患口腔癌第4期的陳先生，罹癌初期因怕開刀，嘗試吃中藥、敷草藥、減醣斷食抗癌，也試過紅外線治療儀、氫氧機，都不見好轉。之後經轉介到高雄接受動脈灌注化學療法，腫瘤獲控制，回復生活常軌，不再像過去因口腔癌自卑、鬱卒，不敢面對人群。

收治陳先生的英沛爾診所院長吳誌峰說，陳先生1年多前來就診時，戴著雙層口罩，神情落寞。他的口腔腫瘤已侵犯到嘴角，皮膚、黏膜受損，臉部變形，說話和吃東西都受影響。因害怕開刀，他先前嘗試多種療法但不見效，後來經嘉義醫院轉介到高雄接受動脈灌注化學療法。

陳先生口腔癌已第4期，診所替他進行動脈灌注化學療法後，腫瘤縮小，疼痛也改善，3個多月後恢復良好，近3年腫瘤沒再復發。過去他因口腔癌顏面受損，自卑、自閉，現已回復罹病前熱情、健談的樣子。走過低潮的他更具同理心，除大方分享經驗，遇到同為嘉義的病友也常順路接送就醫。

「動脈灌注化學療法，副作用輕微，幾乎不影響身體機能」， 吳誌峰說，進行局部動脈灌注化療前，需先動手術植入動脈導管，精準標記腫瘤灌注區後，再將藥物集中打入腫瘤處，可減少正常組織傷害。

他表示，動脈灌注化療法所用的抗癌藥物其實和全身性化療一樣， 差別在於動脈給藥時集中在腫瘤區，用藥量不需像全身性化療那麼大，相對副作用較少，生活品質少受影響，且在門診就可進行。這種療被廣泛應用在口腔開刀前，先灌注化學藥物縮小腫瘤再開刀，能讓手術切除更容易進行，尤其治療口腔癌，能因為手術的範圍縮小，進而保存顏面的外觀及機能。

腫瘤 手術 口罩

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