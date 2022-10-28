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大腸也會潰瘍？當心「潰瘍性結腸炎」嚴重恐致死

健康醫療網／記者曾正豪報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

34歲張先生，一直認為工作壓力大導致他有腸躁症，但最近頻腹痛，同時大便帶有黏液和鮮血，才前往就醫並安排大腸鏡。經醫師檢查，發現大腸出現黏膜紅腫、潰瘍甚至部分出血，經切片病理證實罹患「潰瘍性結腸炎」，後續需長期用藥控制。

出現腹瀉、大便帶黏液和血絲 嚴重有致死風險

台灣臺安醫院胃腸肝膽科主治醫師葉秉威說明，「潰瘍性結腸炎」（Ulcerative colitis, UC ），是發炎性腸道疾病（Inflammatory bowel disease, IBD ）的一種，是一種自體免疫性疾病，發病機轉不明，但研究顯示似乎和基因、西化飲食型態及腸道微生物改變有關。

葉秉威表示，「潰瘍性結腸炎」症狀主要和大腸發炎部位及嚴重度有關，包括裡急後重感、腹瀉、腹痛、大便帶黏液和血絲；嚴重的患者，甚至會出現疲倦、虛弱和發燒等症狀。若疾病控制不佳，恐產生嚴重腸道併發症，出現毒性巨結腸症（Toxic megacolon ），產生心跳快、白血球上升、敗血症甚至休克死亡等，甚至需要緊急做外科手術截除全大腸。

葉秉威解釋，絕大多數患者發現時，疾病嚴重度都為輕至中度，只要規則服藥，疾病活性都可以得到控制。目前針對潰瘍性結腸炎，根據疾病影響範圍及嚴重度，可選擇口服、肛門篩劑或合併以上方式來達到疾病緩解。首選用5-ASA 藥物來治療，其本身副作用不大，多為噁心及輕微腹痛腹瀉等，且症狀會逐漸消失。

而目前此類藥物已有改良劑型，藉由MMX（Multi-matrix system ）緩釋技術，使藥物可至腸道才均勻釋放，更為有效控制發炎，不僅服用藥丸數大為減少，且一天僅需服用一次，讓病患整體藥物順從性可以大幅提升。

類固醇與生物製劑 多項治療選項

但在少數嚴重病患，可能還是需要短時間口服，或是住院點滴給予類固醇來控制

發炎，只要使用時間不長，患者不必擔心衍生長期副作用。至於生物製劑，則是在前述藥物誘導緩解效果不彰，或是無法以其他藥物取代類固醇，來維持緩解時的重要武器。

【延伸閱讀】

腹痛、血便狂拉　恐是潰瘍性結腸炎　小心併發腸癌

大腸癌初期無症狀　定期篩檢抓癌兆

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55543

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