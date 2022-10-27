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過度興奮、話太多 醫師提醒「這些症狀」恐是躁鬱症

記者許政榆／台北即時報導
為推廣青少年對躁鬱症的正確認知，台灣精神醫學會發起《跟著小安交換去》躁鬱症全台校園巡迴講座，27日舉辦發布記者會。（記者許政榆／攝影）
為推廣青少年對躁鬱症的正確認知，台灣精神醫學會發起《跟著小安交換去》躁鬱症全台校園巡迴講座，27日舉辦發布記者會。（記者許政榆／攝影）

若突然過度興奮、異常自信或情緒低落等，小心可能是躁鬱症。據推估，台灣約有6.9萬名躁鬱症患者，好發年齡介於20到30歲之間，最早的好發高峰落在17歲。

醫師提醒，躁鬱症患者因情緒失調，常與憂鬱症混淆，若未穩定治療，輕生比例是憂鬱症4倍，建議應及早就醫、確診後穩定用藥，不僅能大幅降低輕生機率，一樣能正常就學、工作和結婚生子。

躁鬱症屬於情緒障礙的精神疾病，常會有週期性的情緒過度高昂或低落，「躁症」如過度興奮愉悅、講話快話多、睡眠需求減少、異常自信、精力旺盛、過度慷慨、亂花錢，像是1個月賺3萬卻花2萬元；「鬱症」如情緒低落、失眠早醒、食慾體重改變、有罪惡感、注意力不集中、動作及反應遲鈍、有輕生意念。而躁鬱症不一定會憂鬱，但卻一定會有輕躁或躁症的症狀發作。

台灣精神醫學會理事長蔡長哲指出，根據國外研究分析，躁鬱症患者好發高峰在17歲、26歲、42歲，若在21歲前發病的患者，有更高比例出現物質濫用、酒精濫用、企圖輕生及雙向情感障礙快速循環的狀況，通常一天24小時內有上述症狀，維持4天屬於輕躁，但1周以上可能就有躁鬱症，將會影響日常生活、工作及社會功能。

蔡長哲說，躁鬱症發生原因，可能是先天遺傳體質，家人有情感性疾病；或後天環境因素影響，包括失戀、大考未能如願考取、出國留學難以適應國外文化等。

蔡長哲說，躁鬱症不只是透個心理治療「談談就好」，宛如慢性病必須長期穩定服藥，躁鬱症需提升病識感、積極就醫、穩定服藥避免復發，加上社會心理支持，就能回復正常生活。

新竹台大分院生醫醫院竹東院區精神醫學部醫師林建亨表示，躁鬱症好發於青少年，但時常被誤認憂鬱症，在國外許多患者先以憂鬱症治療，晚10年到30多歲才確診躁鬱症。躁鬱症若沒有正確用藥治療，不斷復發會影響患者就學、工作，「躁鬱症發作那不是真正的自己，穩定用藥，才能擁有真正自己的靈魂」，大眾較多認識思覺失調症，其患者是躁鬱症2倍，希望再提升大眾認知躁鬱症。

林建亨表示，治療躁鬱症主要有2種，抗癲癇藥物透過阻斷神經傳導物質穩定神經，而抗精神病藥物阻斷多巴胺作用來穩定神經，同時可抑制幻想、幻覺。藥物類型包括口服藥、短效針劑及長效針劑。口服藥物可改善症狀、預防復發，但有些患者會忘記吃藥或吃太多藥，而長效針劑可降低身體不適，藥物劑量也能更穩定，目前國內外治療指引皆建議使用長效針劑，國內也有健保給付，建議可與醫師討論適合藥物。

為推廣青少年間對躁鬱症的正確認知，台灣精神醫學會發起《跟著小安交換去》躁鬱症全台校園巡迴講座，將繪本《小安的人生旅程》故事帶進校園，與同學們進行深度交流。

憂鬱症 醫學 健保

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