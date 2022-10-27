腹部有心跳？超大主動脈瘤 就像無聲無息未爆彈

（圖：健康醫療網提供）

近日有一位70歲蔡先生因嘔吐合併腎臟功能變差，住院進行腹部超音波檢查，赫然發現原來腹腔內有一個直徑約8公分的主動脈瘤，經過電腦斷層確認後，蔡先生和太太這才明白，原來這一兩年來蔡先生腹部像心臟一樣搏動的凸起物，其實是一顆巨大的腹主動脈瘤，就像腹部有一顆無聲無息的未爆彈。

超微創主動脈血管內支架介入治療

微創主動脈支架手術 是先在腹股溝切開兩道傷口，將導管插入股動脈，接下來輸送主動脈支架到主動脈瘤的位置並展開主動脈支架，展開後的支架將取代主動脈瘤讓血液流通，因此主動脈瘤不會再受血流衝擊，導管自主動脈移除後，將股動脈縫合修補，始才完成手術；而傳統開放式手術則是需要切開腹部一道大約20-30公分的開口，以利進行主動脈瘤的切除，以及縫合置換上人工血管。

為蔡先生進行微創主動脈血管內支架手術的國軍台中總醫院心臟血管外科主治林敬惟醫師，於本次手術進一步搭配使用經皮血管縫合器系統，利用穿刺的方式取代用手術刀切開傷口，讓兩側腹股溝的傷口從5-7公分大小縮小至1公分不到。如此超微創的傷口讓蔡先生術後幾乎感覺不到疼痛，覺得非常驚奇，術後恢復也十分迅速。

腹主動脈瘤無症狀如隱形炸彈 一旦破裂致死率逾五成

醫師林敬惟指出，腹主動脈瘤是由於主動脈管壁老化膨脹變大變薄，就像吹氣球一樣，且此類患者常合併有高血壓 及血管粥狀硬化病變，血流壓力太大時，腹主動脈瘤就可能瞬間破裂出血，致死率高達五成以上。

病患平常很難發現主動脈瘤，除非大到某種程度，壓迫到其他臟器血管，出現肚子痛或腰痛、背痛等症狀，否則患者幾乎難以察覺。而正如同氣球吹太大時較容易破，研究顯示，腹主動脈瘤直徑若超過5公分以上時，每年破裂的機率將快速提高，而當腹主動脈瘤破裂時，即使馬上接受手術，患者死亡率仍高達五成以上，十分驚人。

因此平時要注意是否有以上症狀並定期健康檢查，若發現有主動脈瘤應依照醫師指示定期回診追蹤，當主動脈瘤大於直徑5公分或是大於4公分且快速膨大，建議盡快進行手術，避免主動脈瘤破裂而造成遺憾。

林敬惟醫師提醒，主動脈支架手術傷口小復原較快，但如果患者本身的血管屬於困難病例，比如：主動脈支架頂端與主動脈接合處太短或角度太大、或是形狀不理想等因素，都可能導致主動脈與支架間無法卡緊密合，因而造成術後主動脈瘤有內漏或甚至支架移位等情形；年紀輕復原能力較佳的患者，仍可考慮以傳統開腹手術進行腹主動脈人工血管縫合置換，所以針對主動脈瘤的手術治療方案策略，患者與家屬務必諮詢醫師以共同討論最適合患者的治療方式。

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資料來源：健康醫療網

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