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六旬老翁雙眼疼痛又模糊 角膜「分層移植」重見光明

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

65歲的洪先生因雙眼疼痛加上視力模糊，原本好動的他連好好走路都有困難，無法正常生活。至眼科就診，檢查後發現雙眼患有先天性「角膜內皮細胞失養症」，需要接受眼角膜移植才能恢復視力，醫師利用自動刨刀進行「內皮間質分層」後，再將內皮細胞辦植入洪先生的眼內，完成分層移植手術，待恢復得差不多再進行另一眼的移植；術後持續追蹤，雙眼皆無異狀。

常在兒童或青壯年時發病

台北慈濟醫院眼科沈姵妤醫師表示，角膜需要有良好的透明度及曲度才能讓光完美的聚焦在視網膜上，形成清晰的影像。「角膜內皮細胞失養症」導致角膜水腫以致於角膜透明度不佳，可透過裂隙燈、角膜厚度分析儀、角膜內皮細胞分析儀檢查角膜功能是否正常，倘若不治療視力會逐漸模糊，所以需要接受角膜移植才能恢復視力。通常較少在兒童或青壯年時期發病，而是在中壯年後才漸漸出現視力減退、光暈感及疼痛等症狀，好發率約3.3–9.2%，且多為女性。

角膜無法再生 透過移植治療

沈姵妤醫師指出，由於患者僅角膜內皮細胞無法再生，並非整層眼角膜受損，因此只需接受眼角膜內皮分層移植手術，捐贈者的前層角膜仍可保留於眼組織庫後續移植給其他病患，嘉惠更多角膜受損的病患。

角膜分層移植屬於高難度的手術又需歷時1-2小時，且要有極大的耐心及技巧。比起全層角膜移植，「角膜分層移植」傷口較小，可減少感染率，角膜散光更能減少排斥的機率。

眼內手術仔細評估 避免後天角膜受損

沈姵妤醫師提到，除了先天性角膜內皮細胞失養症，後天也有可能因角膜外傷受損造成內皮細胞數下降。後天最常造成角膜內皮受損的原因包含外傷及眼內的手術，其中最常見的就是白內障手術。因此術前須仔細評估角膜內皮細胞的狀態，再進行任何眼內手術，避免後天的角膜受損而必須進行移植。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55521

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