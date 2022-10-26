女子非BC肝病人卻肝功能指數高 竟是免疫反應惹的禍

李斯凱醫師表示，原發性膽汁性膽管炎會引發肝臟發炎和纖維化，最後可能形成肝硬化。（圖／大千綜合醫院提供）

台灣一名42歲吳姓女子沒有B、C型肝炎病史，2年前健康檢查時發現肝功能指數 升高，卻找不出原因，後來她到苗栗市大千綜合醫院就醫，檢查顯示她的AMA指數及膽固醇指數較高，醫師診斷為原發性膽汁性膽管炎，經藥物治療並追蹤一個月後，她的肝功能指數明顯下降，目前持續追蹤治療。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師李斯凱表示，原發性膽汁性膽管炎是因為人體免疫反應異常，使得肝臟分泌的膽汁滯留，無法代謝有害物質，導致肝臟發炎和纖維化，最後可能形成肝硬化。目前造成免疫反應異常的原因不明，推估是基因遺傳與環境因素共同造成。

李斯凱指出，多數病人初期沒症狀，僅部分病人會出現疲勞、皮膚發癢等情形；晚期症狀較明顯，包括右上腹疼痛、肌肉 或關節疼痛、黃疸、浮腫、膽固醇升高、甲狀腺功能低下等。由於初期症狀不明顯，容易延誤病情，而AMA粒腺體抗體檢查可協助診斷自體免疫所引起的肝臟疾病，尤其是原發性膽汁性膽管炎的肝炎疾病，幫助病人及早發現。

他表示，由於肝臟受損是無法痊癒的，因此治療方式著重於減緩疾病惡化的速度、緩解症狀以及預防併發症 的發生，而現行的藥物治療對疾病初期的病人效果較好，若到晚期就必須面臨肝臟移植的難題。提醒大家，定期檢查能幫助掌握肝臟健康狀況，如能及早發現異常，就可在疾病初期獲得較好治療效果，降低面臨肝硬化的風險。