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血癌前期治療藥物 竟會激活癌細胞

沈能元
台北榮總血液腫瘤科主治醫師劉耀中最新研究發現，治療血癌前期去甲基化藥物同時竟會激活致癌基因「癌基因SALL4」。（圖：台北榮總提供）
台北榮總血液腫瘤科主治醫師劉耀中最新研究發現，治療血癌前期去甲基化藥物同時竟會激活致癌基因「癌基因SALL4」。（圖：台北榮總提供）

隨著年齡增長、基因突變或輻射線暴露、接觸化學藥物等，可能讓骨髓造血機制生產出不良品，造成紅血球、白血球或血小板數量不足，甚至是發生異常製造出血癌細胞，但若癌細胞未達20%，即為血癌前期「骨髓造血細胞分化不良症候群 (MDS) 」，治療方式為使用「去甲基化藥物」抑制癌細胞生長。

但台北榮總參與最新跨國性研究，率先全球發現此藥物同時竟會激活致癌基因「癌基因SALL4」使癌細胞繼續生長，影響治療成效，該研究成果已刊登在國際知名「新英格蘭醫學期刊」。

台北榮總血液腫瘤科主治醫師劉耀中說，2008到2009年一項針對「去甲基化藥物」三期臨床試驗發現，MDS病患使用去甲基化藥物後，平均存活率中位數可達2年，比較只提供支持性療法患者平均存活中位數為15個月，兩者相差9個月，但臨床觀察使用去甲基化藥物患者，僅存活1年至1年半。

此外，雖然MDS患者經去甲基化藥物治療後，超過5成改善骨髓造血細胞功能，但治療效果平均持續1至2年，且沒辦法恢復到正常狀態，血癌細胞還是會持續生長，無法被完全抑制，一旦藥物無效或進展成血癌，存活率平均只剩半年，而用藥患者也僅有不到15%的人可讓骨髓暫時恢復健康，不需要再接受治療，卻仍有復發風險，而同樣用藥為何治療效果有明顯差異？

劉耀中一反常規、打破醫界的傳統思維，他試想「去甲基化藥物」除了抑制腫瘤生長，它是否也會同時啟動人體「致癌基因」作用？而與美國波士頓布萊根婦女醫院、波士頓哈佛幹細胞研究所、義大利與中國等多國研究人員展開跨國研究，於全球首度成功找到「癌基因SALL4」。

劉耀中發現，MDS患者使用去甲基化藥物4至6次療程，經骨髓血液檢測發現，高達3到4成病患的癌基因SALL4被激活，當癌基因SALL4表現數值為治療前2倍時，患者整體存活率就會下降，進一步比較，癌基因SALL4表現高對比表現低患者，死亡風險增加3至6倍；且在使用去甲基化藥物治療的肝癌、腸癌、胃癌、乳癌等患者的癌症組織中，也可發現癌基因SALL4。

據台灣研究分析，MDS病患高達8成年齡介於60到80歲，但2000年前，MDS沒有治療藥物，高齡患者只能透過輸血或支持性療法為主，平均存活不到半年；但2004年去甲基化藥物問世，利用抑制癌細胞生長，以延緩疾病惡化成血癌，患者存活率也獲得明顯改善。

癌細胞 腫瘤 致癌

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