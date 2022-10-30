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高齡婦產檢意外發現海洋性貧血 幸保住胎兒

王昭月
受少子化浪潮衝擊，每個小生命都是父母的寶，也愈來愈多人注意孕前或產前遺傳諮詢的重要。（記者王昭月／攝影）
受少子化浪潮衝擊，每個小生命都是父母的寶，也愈來愈多人注意孕前或產前遺傳諮詢的重要。（記者王昭月／攝影）

婚後好不容易透過試管嬰兒求子成功的38歲陳小姐，懷孕15周產檢時，意外發現紅血球體積偏小，有海洋性貧血（又稱地中海型貧血），經診所轉介到台灣高雄醫學大學求助，查出她先生也有海洋性貧血家族史，她們的孩子有四分之一胎死腹中機率，當下崩潰痛哭，所幸深入檢查，胎兒Y染色結構屬正常變異，發育無礙。她談及孕期間的心路歷程，指只能用「雨過天青」四字形容。

本身是幼教老師的陳小姐帶著寶貝兒子在高醫現身說法。她說，產檢時才發現夫妻雙方都是甲型海洋性貧學帶因者，經羊膜穿刺，胎兒雖然不是重型海洋性貧血，但Y染色體結構變異，好在也是正常變異，自己才卸下心頭重擔放心生產，如今孩子已兩歲多。

高醫表示，34歲以上的高齡產婦發生不孕、流產、早產等機率偏高，胎兒先生缺陷機率也增加。

高醫副院長吳文正表示，每個小生命都是父母心中期待，但多數人都認為家族沒有遺傳疾病，忽略接受遺傳諮詢的重要。

高醫遺傳諮詢中心郭昱伶主任說，遺傳疾病種類多且複雜，愈早進行產前遺傳諮詢愈好，若能提前到婚前或孕前更佳，這樣就有充分的時間診斷、安排檢查並預估再發的機率，協助父母做出合適的決定。

她表示，現在產前遺傳檢驗的技術非常多，夫妻雙方若能在懷孕初期或孕前來諮詢，就能及早找出風險因子，避免生出缺陷兒。建議之前有生過異常孩子，有遺傳家族史，或高齡、有多次流產經驗、近親結婚者都能先做遺傳諮詢。更提醒，沒有發病並不代表沒有帶因，因此最好都能及早檢驗，排除風險。

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