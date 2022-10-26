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痛風控制不佳 當心要「洗腎」醫揭致病根源

健康醫療網／記者張慈恩報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

60歲的黃先生痛風數年，發作時到診所打針吃藥就會恢復，沒想到最近不僅發作頻繁，到診所打針後還是痛，而且身體越來越疲倦，這才驚覺事態嚴重。就醫抽血結果才發現GFR（腎絲球過濾率）降到20 ml/min/1.73m2 ，竟已是慢性腎衰竭第4期。

尿酸濃度太高形成痛風 又稱代謝性關節

樂生療養院新陳代謝科林鴻安主任說，痛風是一種慢性疾病，又稱代謝性關節炎。人體在進行食物分解或是代謝排除老廢細胞時，會釋放出原本組成DNA的成分-普林（purine），普林進行代謝後會形成尿酸。當身體血液中的尿酸濃度太高，超出人體可溶解的程度，便形成尿酸結晶鹽，聚積在身體任一部位，若尿酸鹽聚集在關節處，白血球為了抵抗外來物，攻擊尿酸結晶產生紅腫、發炎等反應，形成痛風。

痛風分2種 臨床有4階段症狀

林鴻安主任進一步解釋，原發型痛風患者主要是遺傳因素，而續發型患者則是因其他疾病誘導，如像肥胖、飲酒過量、高血壓或是藥物（如利尿劑、免疫抑制劑等），造成體內尿酸生成增加或是腎臟的尿酸排泄減少；而痛風的臨床症狀，從初期到後期分為四階段：無症狀高尿酸血症、急性痛風性關節炎、不發作間歇期以及慢性痛風石關節炎。

治療痛風 對症下藥是關鍵

不同階段的痛風治療方式不同，像無症狀高尿酸血症，只有尿酸過高但無任何狀況，並不需要藥物治療；至於急性痛風性關節炎，醫師會使用秋水仙素和非類固醇消炎藥物，減緩發作時關節的紅腫熱痛症狀。

至於慢性痛風石關節炎，則是因痛風結晶長年累積、形成痛風石，因此須服用降尿酸藥物，控制血液尿酸濃度，減少反覆發作。

定期接受慢性腎臟病篩檢　防不可逆傷害

林鴻安主任強調，痛風是慢性腎臟病和腎結石的風險因子，因此建議痛風患者應定期接受慢性腎臟病的篩檢。此外，高尿酸也可能直接形成尿酸結石，在泌尿系統中如果造成阻塞、影響排尿，倘尿液不斷迴流淤積，也會造成腎積水及腎功能衰竭，不得不慎！

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55525

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