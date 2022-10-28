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乳癌降階治療 活更久、副作用低

健康醫療網
乳癌為女性好發癌症，且有年輕化的趨勢，因此定期篩檢很重要。（Getty Images）
乳癌為女性好發癌症，且有年輕化的趨勢，因此定期篩檢很重要。（Getty Images）

「化療是妳對抗癌症時的武器！」台灣年輕病友協會理事長潘怡伶，也是一名乳癌癌友，在服務超過5000名癌友後，有感而發表示，「許多癌友在得知罹癌抗拒治療，是因為掉髮、不孕等副作用使他們卻步。但許多癌友對疾病的恐懼，其實大多來自後續未知的治療歷程。」

潘怡伶說，化療的過程很辛苦，不過目前藥物治療已經進步許多，不僅有顯著的治療效果，副作用較少的同時，也有相對應的副作用緩解藥物，重要的是要多跟醫護溝通，降低不了解化療所產生的恐懼感，讓他們成為最堅強的戰友。

台北中國醫藥大學附設醫院乳房醫學中心主任劉良智醫師表示，乳癌盛行率愈來愈高，另外一個趨勢就是年輕化，其中近半數的病人需要接受化療。

「過去傳統乳癌治療因為藥物選擇性不多，加上分類較粗糙，不管是哪種類型患者，都採取同一種治療方式，造成患者對化療充滿恐懼，甚至有患者擔心副作用而放棄治療！」劉良智說，現今乳癌不只分期，也依據乳癌細胞的組織型態分成四種類型，加上藥物發展進步，已讓乳癌治療走向個人化精準醫療趨勢。

而「降階治療」也成為現今醫師用藥的新策略，對於疾病風險較低的患者，以精準醫療取代過去小紅莓和紫杉醇類併用的「全套」治療，針對每個病患的狀況做藥物調整，有些風險較低的乳癌患者，就有機會可以進行無小紅莓的「半套」治療，減輕副作用的影響。劉良智理事長強調，現今紫杉醇類的化療藥物，在臨床應用上不僅癌友副作用感受較小紅莓更低，亦可延長病患存活時間。

https://healthnews.com.tw/

醫學 癌細胞 癌症

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