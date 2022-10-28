我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

我們與槍的距離／槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

參院共和黨報告：新冠病毒最可能是中國實驗室外洩

MRI檢查沒失智未必沒事 醫師：須全面評估

許政榆
雖然年齡越高，好發失智症比率也增加，但不一定年老就會得失智症。（Getty Images）
雖然年齡越高，好發失智症比率也增加，但不一定年老就會得失智症。（Getty Images）

84歲的台灣知名言情小說作家瓊瑤，透露自己擔心失智症，引發書迷擔心，她日前在臉書表示，今年5月做了完整的檢查，也做了MRI（磁振造影檢查），結果出爐「我沒有失智症，也沒有失憶症」。醫師指出，失智症是臨床表現，因出現記憶力不好而影響到日常生活，需透過簡易認知功能評估等，若有異常，需再透過血液檢查，最後才是影像檢查，不是做完MRI就等於沒事。

台灣新北亞東紀念醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，失智症需透過功能性診斷，按照國際標準流程，若記憶力出現問題，會先做簡單記憶評估，看短程記憶有無問題，若有異常，會接著做血液檢查，查看有無甲狀腺功能過低、微量B12缺乏症候群，或有無肝功能、腎功能問題、有無梅毒感染過，不過慢性肝病、慢性腎臟病人，功能本來就比較差一點，血液檢查後，最後才是影像檢查。

甄瑞興指出，MRI或電腦斷層等影像檢查，可用於確診失智症後，鑑別診斷是哪一種類型的失智症，包括血管型失智症、阿茲海默症等，也可以排除其他疾病可能性，包括水腦症、長腦瘤、中風或腦部萎縮等。不過單純的影像檢查，無法用來判定是否失智症，且有些早期失智症患者，因平時多用腦，功能下降較緩慢，MRI影像檢查並沒有呈現萎縮，會誤認是正常，這時通常會進一步確認，是否有類澱粉沈澱。

雖然年齡越高，好發失智症的比率也增加，甄瑞興提醒，80歲族群發生失智症比例約兩成、90歲族群發生率則為33.3%，不一定年老就會得失智症，但若出現記憶力不好、短期記憶較差者，懷疑失智者可以尋求醫療評估，確認是否罹患失智症。

失智 中風 醫學

上一則

大腸也會潰瘍？當心「潰瘍性結腸炎」嚴重恐致死

延伸閱讀

關懷失智症病患 曼哈頓百餘華人步行籌款

關懷失智症病患 曼哈頓百餘華人步行籌款
瓊瑤復出臉書 澄清沒失智也沒失憶症

瓊瑤復出臉書 澄清沒失智也沒失憶症
瓊瑤MRI檢查自認沒失智 醫曝3程序「不是做MRI就沒事」

瓊瑤MRI檢查自認沒失智 醫曝3程序「不是做MRI就沒事」
Airtag追蹤功能 尋找失智親人利器

Airtag追蹤功能 尋找失智親人利器

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

老翁咳血 一檢查「肺、淋巴結都是癌」使用這療法根治了

2022-10-21 00:30
董氏基金會26日舉行記者會，現場超過70位中高齡者出席響應，跟著藝人王滿嬌、王中平一起進行紓壓放鬆運動。（圖／董氏基金會提供）

邁入老年「失落感加劇」 專家籲4招預防老年憂鬱

2022-10-26 18:00
聯新國際醫院血液腫瘤科主任賴建宏醫師提醒，乳房X光攝影檢查仍有其限制，即使檢查結果正常，若出現6徵象仍應盡速就醫。（圖／聯新國際醫院提供）

乳癌年輕化 醫師提醒檢查正常後若出現6現象要就醫

2022-10-22 05:12
西班牙巴賽隆納訓練運動系統（BSPTS）中三式矯正脊椎側彎運動，首先採跪姿，左手延伸，臀部往後移，氣吸在左側胸口，做50回。（記者王昭月／攝影）

脊椎側彎女教師長期腳麻腰痛 西班牙BSPTS運動可矯正

2022-10-21 05:53
圖片來源 ／健康醫療網

改善鬆弛、臉凹 醫美院長公開3大熟齡肌保養規畫

2022-10-22 01:45
醫師邱于容診療長輩聽力給予關懷。（圖／台中榮總嘉義分院提供）

改善長輩聽力 不再「有聽沒有到」

2022-10-22 05:55

超人氣

更多 >
為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑
持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生
華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層
嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題
封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議

封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議