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老是怕熱、心悸… 甲狀腺高能症惹禍

健康醫療網
常覺得熱、心悸，恐是甲狀腺出狀況了。此為示意圖。（本報資料照片）
常覺得熱、心悸，恐是甲狀腺出狀況了。此為示意圖。（本報資料照片）

一位35歲女性，之前有甲狀腺高能症（Hyperthyroidism）的病史，服用藥物後自覺改善便終止用藥。近期她因為怕熱、心悸、體重減輕以及近端肢體無力等症狀，所以前往新陳代代謝科門診就醫。

理學檢查時發現病人有甲狀腺腫大之現象，抽血檢查顯示病人有甲狀腺毒症（thyrotoxicosis），同時甲促素受器抗體（TSH receptor antibody）偏高，故診斷為葛瑞夫茲氏症（Graves'disease）；經給予抗甲狀腺藥物治療後，症狀改善，目前持續門診追蹤中。

易流汗、體重減輕

台北市立聯合醫院中興院區新陳代謝科主治醫師郭雅雯指出，不論任何原因所造成的體內甲狀腺荷爾蒙增加即稱為甲狀腺毒症，是很常見的內分泌疾病。

常見的症狀為心悸、易流汗、食欲增加、體重減輕、失眠、手抖、月經異常、排便次數增加等症狀。若因為甲狀腺自身產生過多的甲狀腺荷爾蒙，則稱為甲狀腺高能症。

發生以女性居多

引起甲狀腺高能症的原因，除了葛瑞夫茲氏症外，還有毒性結節性甲狀腺腫、甲促素分泌腺瘤等。

郭雅雯說，葛瑞夫茲氏症為一種自體免疫疾病，以女性具多，主因為甲促素受器抗體刺激甲狀腺製造過量的荷爾蒙，繼而導致上述之症狀，而有的病患也會有葛瑞夫茲氏眼病變的發生。

常見3種治療方式

郭雅雯分析，甲狀腺高能症的治療方法可以分為口服抗甲狀腺藥物、手術以及放射性碘治療。

口服抗甲狀腺藥物可以抑制甲狀腺荷爾蒙之合成；手術則是切除部分甲狀腺以減少荷爾蒙的產量。

放射性碘治療的原理為服用放射性碘後，它們會聚集到甲狀腺內進而破壞部分組織，使得製造荷爾蒙的能力減少，所有的治療均有其優缺點，可與醫師討論後再選擇適合自己的療法。

若選擇服用抗甲狀腺藥物，一般而言，建議病人服用12-18個月，待甲狀腺功能以及甲促素受器抗體正常後再停藥，然而即使停藥後，仍有復發之可能性，建議於門診定期追蹤。

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