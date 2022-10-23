10人就有1人偏頭痛 醫提供2口訣做好預防保健

偏頭痛不只是症狀，做好預防保健，便能及早防治偏頭痛，確實解決頭痛問題，擺脫頭痛之苦。(Getty Images)

根據統計，偏頭痛在台灣盛行率多達9.1%，約有200萬人飽受偏頭痛所苦。台灣頭痛學會理事長陳韋達，頻繁偏頭痛可能導致較高的憂鬱症 風險，慢性偏頭痛患者合併焦慮、憂鬱、失眠 等身心問題風險更高。更提供「54321」口訣，讓民眾自行判斷是否有偏頭痛症狀。

現年40多歲的陳小姐，9年前坐月子期間經常劇烈頭痛，後因多次服用止痛藥並未改善，經神經內科診治後以口服藥物治療，但近年卻症狀加劇，讓她身心俱疲，但經過積極的治療後，頭痛次數、頻率與疼痛指數皆有改善。

偏頭痛在台盛行率為9.1%，約有200萬人飽受偏頭痛所苦，根據台北榮總神經內科頭痛門診統計顯示，民眾因頭痛求診最常見的原因為「偏頭痛」，占比高達6成以上。陳韋達指出，偏頭痛患者往往是生產力最高的青壯年族群，因此造成的勞動力損失也較大，不僅台灣每年因偏頭痛而請假造成的經濟損失46億元，更有研究指出美國每年因偏頭痛所產生的就醫費用高達780億美元。

「頻繁偏頭痛可能會導致較高的憂鬱症風險。」陳韋達說，慢性偏頭痛患者合併焦慮、憂鬱、失眠等身心問題的風險更甚一般患者。不過，陳韋達也指出，近年偏頭痛治療已進入精準醫療領域，健保陸續開放許多新型藥物用於偏頭痛治療，包括肉毒桿菌素與 CGRP單株抗體等。

台灣頭痛醫學 會提供，偏頭痛的簡易判斷口訣「54321」，當頭痛發作時符合以下情形，便可能是偏頭痛。

1.頭痛超過5次以上。

2.每次持續4小時以上。

3.3天內會自行緩解。

4.單側、搏動性抽痛、疼痛程度中或重度、日常活動會加劇頭痛，至少有2項特徵。

5.合併噁心或嘔吐、畏光及怕吵等1項症狀。

台灣頭痛學會也提倡的「123口訣」，讓民眾進行偏頭痛的預防保健。

1.每周頭痛超過「1」次要看神經內科。

2.止痛藥每周吃超過「2」天恐讓頭痛惡化。

3.預防偏頭痛要靠運動、紓壓、預防性藥物「3」招。

台灣頭痛學會秘書長王嚴鋒表示，偏頭痛不只是症狀，做好預防保健，便能及早防治偏頭痛，確實解決頭痛問題，擺脫頭痛之苦。陳韋達也呼籲，民眾若有頭痛問題，更應積極尋求治療，不要輕忽偏頭痛所帶來的危害，以重拾生活節奏與人生掌控權。